Sequestrati 1.200 aromi per sigarette elettroniche a Prato, erano privi di contrassegno fiscale

Sequestrati a Prato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) circa 1.200 aromi per sigarette elettroniche privi di contrassegno fiscale, come invece previsto dallo scorso 31 ottobre 2024 compresi i prodotti liquidi da inalazione e le sigarette usa e getta. I funzionari dell'Adm, in servizio presso l'ufficio dei Monopoli della Toscana, hanno effettuato i due sequestri amministrativi dei "prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, conosciuti come aromi" e appunto privi di contrassegno fiscale.

I prodotti sono stati rinvenuti durante attività di verifica dell'Adm in due esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati, a Prato. La quantità degli aromi sequestrati corrisponderebbe, grazie ad un sistema di equivalenza, a più di 16 chili di tabacco lavorato. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà ora alle contestazioni e al recupero dell'imposta di consumo evasa.