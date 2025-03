"Partita Applaudita", a Signa la sfida si vince tra rispetto e fair play

A Signa si è svolta questa domenica 'La Partita Applaudita'; Niente urla, niente insulti, niente tensione: solo sostegno positivo. Un messaggio forte per trasformare gli impianti sportivi in un luogo di festa e sana competizione.

Pochi giorni fa è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Signa l’ordine del giorno “Cari genitori – giornata regionale La partita applaudita” per supportare il progetto della Federazione Italiana Gioco Calcio – Lnd Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana.

Un progetto che coinvolge le squadre della categoria under 14 e che nasce per sensibilizzare e promuovere i principi costituzionali dello sport e la formazione alla cittadinanza attraverso lo svolgimento dell’attività sportiva. E così domenica 2 marzo anche a Signa è arrivata la 'Partita applaudita' disputata tra la Sorms San Mauro Calcio e Virtus Montaione Gambassi presso l'impianto sportivo in Via Tommaso Fondi 16.

Presente, con la fascia tricolore, l’assessore allo sport Marcello Quaresima accompagnato dai consiglieri comunali Dino Ballerini, Vanina Venturini, Gianni Vinattieri e Luigi Forte. Per la società sportiva della Sorms erano presenti il presidente Andrea Cipriani, il direttore Giovanni Gonfia e la consigliera Elena Frandi mentre all’inizio dell’evento è intervenuto Francesco Cesari, presidente dell’associazione Calcio Fair Play Toscana.

Durante tutta la partita, parenti ed amici, presenti in tribuna, hanno espresso le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. Un modo di vivere la gara nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione.

“Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto che mira a educare attraverso lo sport e a creare un ambiente sano per i nostri giovani atleti – ha commentato l’assessore Quaresima - l’ordine del giorno è stato presentato dai gruppi di maggioranza e accolto all'unanimità del Consiglio. Con l’adesione a questa iniziativa, il Comune di Signa ha ribadito l’importanza dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva, in linea con l’articolo 33 della Costituzione Italiana, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Il progetto, patrocinato da Anci Toscana, dalla Regione Toscane e dal Coni, vede, al momento, oltre 50 i Comuni aderenti e oltre 200 le squadre under 14 coinvolte. Al riguardo – ha concluso – mi sento di ringraziare anche gli assessori Alessio Capresi di Gambassi Terme e Sandro Donati di Montaione per il sostegno assicurato all’iniziativa che ha visto scendere in campo, insieme alla Sorms, anche la squadra Virtus Montaione Gambassi".

E quella andata in scena è stata una partita davvero unica all’insegna dello sport e dello stare insieme dove tutti si sono trovati a tifare in modo diverso, sostituendo l’applauso all’incitamento a voce alta in ogni occasione.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

Notizie correlate