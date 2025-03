Toscana da Oscar: The Brutalist e Conclave, tra Carrara e Firenze

Tra i numerosi titoli e le nomination della 97esima edizione degli Oscar, il prestigioso riconoscimento hollywoodiano che si è svolto il 2 marzo (o stanotte intorno alle 4, ora italiana), due pellicole in particolare hanno attirato l'attenzione dei cinefili italiani per il loro legame con il nostro Paese e, in particolare, con la Toscana: The Brutalist di Brady Corbet, con il celebre attore Adrien Brody, e Conclave di Edward Berger. Entrambi i film sono legati da un filo rosso alla nostra Regione: The Brutalist evoca le suggestive atmosfere delle cave di Carrara, mentre Conclave rende omaggio ai raffinati gioielli realizzati dalla bottega fiorentina Penko.

Ma i legami con la Toscana non finiscono qui. Nel film che ha vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora e per il miglior attore protagonista, premio conferito a Brody, il riferimento alla nostra Regione si estende oltre l'ambientazione carrarese. Infatti, nel ruolo di Production Coordinatorper The Brutalist, figura Matteo Paci, figlio del noto comico di Scandicci, Alessandro Paci.

La Toscana, che da sempre si conferma come modello di eccellenza e di ispirazione, continua a essere una fonte di creatività e cultura, capace di influenzare e arricchire anche il panorama cinematografico internazionale.

