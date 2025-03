Traffico scolastico a Cerreto Guidi, l'appello degli abitanti: "Problematica nota, ma nessun miglioramento"

Un lettore ha segnalato di aver inviato una mail al sindaco di Cerreto Guidi senza ricevere alcun riscontro. "Trovo ingiustificabile che un sindaco ignori le comunicazioni da parte di cittadini" afferma l'autore del reclamo, che ha preferito rimanere anonimo. Riportiamo di seguito il testo della lettera, per dare maggiore visibilità alla problematica sollevata:

"Devo portare all'attenzione della sede politica pubblica un problema gestionale del traffico di afflusso alla scuola media "Gino Strada" sita in Cerreto Guidi via Ildebrandino 23, situazione che si presenta puntualmente ogni mattina tra le ore 7.30 e 8.00.

Scrivo la presente in qualità di genitore che ogni mattina deve portare la figlia all'anzidetta scuola, e che intende denunciare una serie di quotidiani comportamenti e maleducazioni da parte di altrettanti genitori o fruitori delle strade, i quali portano spesso a bloccare il traffico in entrata e in uscita per le strade comunali di Via dei Fossi e Via Ildebrandino.

Per queste abituali problematiche si richiede la presenza in via straordinaria dei Vigili urbani, e pur essendo consapevole delle difficoltà che sta vivendo codesto ufficio, è necessario farli partecipare alcune volte senza preavviso per fare una serie di multe: soltanto in questo modo qualcuno smetterà con questi comportamenti. Aggiungo, in via polemica, che mi stupisce che tale situazione non sia stata ancora formalmente denunciata e portata in discussione nelle opportune sedi, soprattutto dagli autisti scolastici e operatori".

Problemi segnalati in Via dei Fossi:

1) "Parcheggio veicoli per andare al vicino Bar Circolo Arci in zona vietata, bloccando soprattutto il passaggio ai numerosi pullman scolastici, in entrata e uscita. Si segnala che i soggetti sono quasi sempre i soliti, ormai si credono impunibili, soprattutto una Peugeot 4008".



2) "Parcheggio veicoli nella strettoia tra la Posta e Plesso USL, in zona vietata, bloccando il passaggio ai mezzi come sopra (consigliata posa dissuasori paletti".

3) "Parcheggio veicoli su area frontistante negozio di agraria e fornaio, quasi sempre effettuato in direzione contromano da parte dei genitori che fanno comprare la merenda ai figli: ciò avviene spesso mettendo l'auto parzialmente in carreggiata, bloccando sistematicamente il traffico coi pullman e veicoli. Ciò è anche pericoloso perchè la ripartenza avviene contromano".

4) "Parcheggio costante di vetture ad entrambi i lati dell'incrocio tra via Ildebrandino e l'uscita da Piazza Saint Marcel, togliendo visibilità e costringendo a fare una curva a novanta gradi in direzione Via dei Fossi. Il problema diventa notevole quando tocca ai pullman. Inoltre la presenza di queste auto su questo incrocio ne riduce il passaggio da due a una corsia in uscita, bloccando di conseguenza il flusso nel parcheggio".

"Ritenendo di aver illustrato al meglio questa perdurante situazione critica, auspico un rapido intervento da parte di chi di dovere. Vi segnalo che ci sono già stati episodi di litigi pubblici tra genitori, autisti pullman e altri: intervenite prima che la situazione possa sfociare in possibili episodi peggiori".

