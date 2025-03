Verso il 25 Aprile: un confronto al circolo ARCI di Montagnana

'Verso il 25 aprile' è il titolo con cui la Rete Antifascista di Montespertoli, libera associazione di liberi cittadini, ha raggruppato una serie di iniziative volte a sostenere la memoria storica antifascista e a riflettere insieme alla popolazione sulle minacce contemporanee alla pace ed alle libertà dei popoli.

Queste iniziative sono state dislocate in spazi sociali del territorio, case del popolo e circoli, promotori di cultura sociale. La Rete si propone di rinnovare e rafforzare i valori di pace, giustizia e libertà garantiti dalla nostra Costituzione e invita la comunità, le associazioni e tutti i cittadini a partecipare e collaborare attivamente alla costruzione di un percorso di coscienza critica e impegno sociale in preparazione della giornata del 25 aprile 2025.

Domenica 16 marzo alle ore 10.30 alla Casa del Popolo di Montagnana Val di Pesa, verrà proposto un incontro dal titolo 'Allarme! Siam fascisti?' che si incentrerà su una tematica scottante: il tentativo di trasformazione dei principi costituzionali e non solo, e la lenta trasformazione del Paese in senso autoritario.

Interverranno Lorenzo Zamponi, docente di sociologia presso la Scuola Normale Superiore, in dialogo con Walter Haeusl, dottorando in scienze politiche presso la Scuola Normale Superiore. Introduce il tema Paolo Draghi, della Rete Antifascista di Montespertoli. Il dibattito sarà animato da un’ incursione della Franca, personaggio teatrale che provocherà il pubblico in maniera ironica. La mattinata si concluderà con la condivisione di un pranzo a cura del Circolo Arci di Montagnana.

Prenotazioni per il pranzo entro giovedì 13 marzo 348 661 7252 - 3381162902 montespertoliantifascista@inventati.org

Fonte: Rete antifascista Montespertoli - Ufficio Stampa

