8 marzo, le tante iniziative della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno

“L'impegno delle donne è fondamentale in ogni campo e nel mondo del volontariato si rivela davvero prezioso”. Partendo da questa convinta affermazione del presidente Marco Remorini e per festeggiare tutte le donne ricordando il loro valore, la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno sta organizzando una serie di iniziative in occasione dell' 8 marzo: “Giornata internazionale della donna”.

Il mese è iniziato con l'applaudita rappresentazione al teatro Verdi dello spettacolo teatrale dal titolo “Notte in bianco”, una divertentissima commedia che ha visto in scena quattro formidabili attrici in una storia tutta al femminile: un'iniziativa il cui incasso è stato interamente devoluto alla Pubblica Assistenza per l'acquisto di materiale e attrezzature utili all'attività dell'associazione.

Si proseguirà nella giornata dell'8 marzo, con un “Aperi-rosa”, tradizionale appuntamento con l’aperitivo dedicato alle volontarie e ai volontari che a partire dalle 17,00 si incontreranno nei locali di Via U. Bonetti per scambiarsi auguri, impressioni, progetti...

Nella stessa occasione sarà allestita una mostra e si potranno ammirare i lavori dei partecipanti al laboratorio di Pittura e Disegno e a quello di Cucito e Uncinetto, due dei tanti corsi che da tempo vengono organizzati con successo dall'Associazione con la guida di professionisti.

Si proseguirà inoltre con la diffusione e l'illustrazione del materiale informativo sull'attività dello “Sportello di ascolto Lilith” che è aperto presso la Pubblica Assistenza per la prevenzione e la lotta al bullismo e alla violenza di genere.

Come sottolineano dall'associazione:

“ Saranno tanti i momenti per incontrarsi e divertirsi, ma anche per riflettere sui problemi ancora aperti e sul ruolo delle donne nella società e nel volontariato, una riflessione e un impegno che non possono limitarsi ad una bella giornata simbolica come questa, ma devono accompagnarci in ogni giorno dell'anno e in ogni occasione della nostra vita sociale”.

