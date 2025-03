Abc Castelfiorentino, i risultati delle giovanili e minibasket del weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend:

UNDER 19 GOLD

Secondo stop consecutivo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che cadono per mano di Arezzo nello scontro diretto che vale la testa della classifica: 65-84 il finale al PalaBetti. Dopo il botta e risposta che caratterizza gli scambi iniziali (20-23), è il secondo quarto quello che indirizza la sfida: i gialloblu non riescono a contenere la controffensiva ospite, con Arezzo che allunga a dismisura piazzando un parziale di 17-32 che scrive 37-55 all’intervallo. Nella ripresa, a fronte dei tentativi locali di ridurre la forbice, gli ospiti amministrano, per poi gestire senza problemi l’ultima frazione.

Prossimo impegno martedì 11 marzo alle 21:15 sul parquet del Galli.

Abc Castelfiorentino – Basket Aretina 65-84

Tabellino: Rosi 1, Ticciati 11, Vallerani 10, Leti 5, Marchetti 2, Bartolini ne, Damiani 3, Fabrizzi 9, Viviani 17, Niccolini 7, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 20-23, 17-32, 20-17, 8-12

UNDER 19 REGIONALE

Sconfitta casalinga per i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti si arrendono al Jokers per 48-66. Scesi in campo a ranghi ridotti i gialloblu sono costretti subito ad inseguire, con i fiorentini che scappano nel primo quarto, preludio ad una seconda frazione in cui la truppa castellana rosicchia qualche punto andando al riposo lungo sul 21-32. Al rientro dagli spogliatoi, però, il nuovo break ospite scava il solco e vale l’ipoteca sul match già al 30′.

Prossimo impegno domenica 9 marzo alle 18 al PalaBetti contro Valbisenzio.

Abc Castelfiorentino – Jokers Basket 48-66

Tabellino: Jelassi 16, Parilla 10, Kamberaj 2, Bernardoni 10, Fiorentini 1, Macalindong 4, Barlabà 2, Bici 2. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 7-23, 14-9, 7-20, 20-14

UNDER 17 GOLD

Tornano a sorridere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaGilardetti chiudono la pratica Vela sul 76-64. Con un ottimo approccio i gialloblu indirizzano la gara nel primo quarto toccando ben presto la doppia cifra di vantaggio fino ad andare all’intervallo sul 36-24. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare ma i locali sono bravi a rispedire al mittente gli attacchi viareggini (58-45), così nell’ultimo quarto devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 9 marzo alle 11:30 sul parquet di Donoratico.

Abc Castelfiorentino – Vela Basket 76-64

Tabellino: Fedeli 18, Baldi 10, Garbetti 5, Pagliai 13, Bufalini 14, Costantini 7, Rosi 2, Bini 7, Paniccià, Zampacavallo, Ciulli ne. All. Corbinelli. Ass. Guerriero.

Parziali: 17-6, 19-18, 22-21, 18-19

UNDER 14 GOLD

Contro una delle big non riesce il colpo esterno ai ragazzi di Cosimo Corbinelli, costretti a cedere il passo al Valdelsa per 65-34. Gara in salita fin dalla palla a due quella dei gialloblu, che nella prima parte subiscono il ritmo dei padroni di casa (37-15 a metà gara). Nella ripresa la buona reazione castellana prova a mettere una pezza, ma Valdelsa resta in saldo controllo e gestisce con autorità la volata.

Prossimo impegno sabato 8 marzo alle 16 al PalaBetti contro Sancat.

Valdelsa Basket – Abc Castelfiorentino 65-34

Tabellino: Bertelli 18, Pirrone 7, Lisi 2, Profeti 5, Barbieri 2, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Gazzarrini, Faffi. All. Bertelli.

Parziali: 21-6, 16-9, 19-14, 9-5

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che espugnano il parquet di Valbisenzio per 56-68. Buona prestazione quella dei gialloblu, che amministrano con autorità dando vita ad una bella prova corale che conferma le buone indicazioni emerse nelle due precedenti gare.

Prossimo impegno domenica 9 marzo alle 11:30 al PalaGilardetti contro il Basket Aretina.

Cmb Valbisenzio – Abc Castelfiorentino 56-68

Sono scesi in campo: Iorio, Marzuoli, Galli, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Vanni, Costa, Scarscelli, Bargigli, Cetti, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Arriva la prima, attesissima vittoria per le ragazze gialloblu, che nel primo turno del girone di ritorno si impongono con ampio scarto sulla Pallaanestro Femminile Montecatini: 50-31 il finale al PalaGilardetti. Prestazione corale per la truppa castellana che, dopo un primo quarto in equilibrio, allunga in una seconda frazione a senso unico che manda le squadre all’intervallo sul 25-12. Al rientro le termali rosicchiano qualche punto (37-28), ma nell’ultimo quarto le gialloblu riprendono in mano l’inerzia e scavano il solco.

Prossimo impegno domenica 9 marzo alle 11 sul parquet della Virtus Siena.

Basket Castelfiorentino – Pall. Femminile Montecatini 51-30

Tabellino: Mancini 11, Antognotti 14, Jahelezi N. 11, Zenarti 5, Montanelli 4, Latini 4, Dainelli 2, Ciampolini, Murati, Panzani, Jahelezi S., Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni

Parziali: 13-9, 12-3, 12-16, 14-2

MINIBASKET

Super weekend per il settore minibasket gialloblu, con cinque splendide vittorie su altrettante gare disputate. Gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli espugnano il parquet della Baloncesto con due tempini vinti, uno perso e uno pareggiato. Bis di successi lontano da casa anche per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi: il gruppo Giallo si impone a Montespertoli, il gruppo Blu ha la meglio su Barberino di Mugello. Si tinge di gialloblu il mini derby degli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che portano a casa il match ai danni dell’Use Basket. Prestazione sopra le righe quella degli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, che al PalaBetti superano la Freccia Azzurra. Una domenica di grande festa, infine, per i Pulcini 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, protagonisti della tappa casalinga insieme ai pari età di Use Basket, Etrusca San Miniato, Bellaria Basket e Basket Calcinaia, che ringraziamo per essere stati insieme a noi.

Ad aprire il prossimo fine settimana saranno gli Aquilotti Small, che sabato 8 marzo alle 9:30 riceveranno al PalaBetti la Baloncesto, mentre nel pomeriggio gli Esordienti saranno attesi alle 15:30 a Rignano sull’Arno. Domenica 9 marzo, invece, sarà la volta degli Aquilotti Big Gialli, che alle 10 ospiteranno proprio Rignano al PalaBetti.

Notizie correlate