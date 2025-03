Aeroporto di Massa Cinquale: Toscana Aeroporti chiede gli atti per comprendere le ragioni dell'affidamento

C'è movimento intorno all'aeroporto di Massa Cinquale, dopo che il Comune di Massa ha concluso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'aeroporto stesso, procedura della quale è risultato aggiudicatario l'operatore economico Truestar Real Estate S.A. con sede in Svizzera, Sankt Moritz, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 92,067 con un canone annuo offerto (al netto dell'IVA) di euro 166.300. Un'aggiudicazione con un progetto di rilancio dello scalo che, come racconta Il Tirreno, la società guidata dall'imprenditore Massimo Talin vorrebbe far diventare "un aeroporto, come Malpensa, solo in miniatura".

A pochi giorni dall'aggiudicazione, la società Toscana Aeroporti, con una nota, informa oggi di aver richiesto l’accesso agli atti e ai documenti di gara al fine di poter conoscere nella loro integralità i documenti in base ai quali è stata aggiudicata la procedura.

Il progetto vincitore, spiega Il Tirreno, avrebbe l'obiettivo ambizioso di dare un nuovo volto all'aeroporto, trasformandolo da scalo locale in vero e proprio terminale, con tanti servizi e con l'idea di farne uno strumento per potenziare i flussi turistici in Versilia.

La società TrueStar Real Estate, impegnata nell'immobiliare di lusso, ha offerto un canone annuo di 166.300 euro (Iva esclusa), che è quindi oltre 11 volte ai 15.000 euro messi dal Comune a base d’asta. Una società che in Versilia ha già molti interessi immobiliari. La società, sempre secondo quanto dichiarato al giornale, sarebbe interessata a rilanciare l'aviosuperficie, riallungando la pista fino ai 720 metri originari, asfaltandola (ora è in erba), realizzando un ampio parcheggio auto, un terminal su più piani con oltre 100 punti vendita che dia lavoro a circa 150 persone. Obiettivo attrarre voli privati e charter, un turismo di fascia medio alta, ma anche ampliare l'attività della scuola di volo e paracadutismo e usare la pista per maxi eventi.

