"Affresco di donna. Non sei sola", l'incontro-dibattito al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Un messaggio forte, un rinnovato appello affinché la donna non venga mai lasciata sola. Tra le mura domestiche, nella vita di relazione, nel mondo del lavoro, in qualsiasi contesto dove possono consumarsi episodi di violenza o di prevaricazione. È con questo spirito che il mondo dell’associazionismo e del volontariato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa "Affresco di Donna. Non sei sola" in programma al Ridotto del Teatro del Popolo venerdì 7 marzo, alle ore 17.30, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un invito rivolto naturalmente alle donne, ma esteso anche agli uomini, "per condividere emozioni, consapevolezza e vicinanza" in una serata che si preannuncia ricca di contenuti.

Dopo l’intervento introduttivo della segretaria della Lega SPI CGIL, Daniela Cipollini, interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessora alle Pari Opportunità, Marta Longaresi, e la Presidente della sezione soci Unicoop di Castelfiorentino, Giancarla Armano. Sono previsti anche alcuni intermezzi musicali e canzoni interpretate rispettivamente da Letizia Pozzolini, Simone Bigazzi e Francesco Ciulli, e letture in prosa e poesie a cura di Lucia Succi e Maria Grazia Lotti.

A seguire, gli interventi delle psicologhe del Centro Aiuto Donna Lilith: Lorella Giglioli (Sportello Binario Donna, attivo a Castelfiorentino dal 2018 come punto di ascolto e di prima accoglienza) e Valeria Paganelli (Sportello Sara), servizio quest’ultimo impegnato soprattutto sul fronte della prevenzione in età adolescenziale.

"L'iniziativa in occasione della Giornata Internazionale della Donna – osserva Giancarla Armano, Presidente della sezione soci Unicoop Castelfiorentino - condivisa da tutto l'associazionismo del nostro territorio, intende dare un segnale forte rispetto all'impegno sempre più convinto e determinato nel collaborare con l'amministrazione comunale per dare continuità alle iniziative di garanzia dei diritti alle donne. Sarà importante anche avere cognizione dell'attività sul territorio del Centro aiuto donna Lilith, non solo con Binario Donna, per quante si trovano in difficoltà, ma anche con Sportello Sara, un nuovo servizio dedicato a ragazzi e adolescenti volto a prevenire approcci di relazione errati in età adolescenziale, attraverso ascolto e formazione. Ma vogliamo anche parlare della forza delle donne, della consapevolezza del loro ruolo e dei loro diritti, con linguaggi diversi, fatti suggestioni di colori, luci ed ombre, musica, letture di poesie e di brani di prosa significativi e che sappiano comunicare emozioni e infondere la speranza di cambiare verso".

"L’Amministrazione Comunale – osserva l’Assessora alle Pari Opportunità, Marta Longaresi – è seriamente impegnata nel sostenere in primo luogo le reti antiviolenza che sono presenti nel nostro territorio, ma intende altresì agire sul versante della prevenzione, con progetti di tipo socio-educativo rivolti sia alle famiglie che ai giovani, come pure nella tutela dei loro diritti, attraverso politiche di genere che riducano gli ostacoli a un effettivo inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Questa giornata è sicuramente preziosa per riflettere sul tema dei diritti e delle donne, tuttavia è necessario impegnarsi seriamente per le politiche di genere e per fare in modo che si continui a lottare per i diritti. Grazie davvero a tutte le associazioni che si impegnano in prima linea per promuovere giornate di riflessione e progettualità operative per la nostra comunità".

La Giornata Internazionale della Donna è promossa dallo SPI CGIL di Castelfiorentino (coordinamento Donne) con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Unicoop Firenze (sezione soci Castelfiorentino), Avis, Avo, Gruppo Fotografico Giglio Rosso, Prociv Arci, Auser Filo Argento, ANPI, Centro aiuto donna Lilith, Circolo del Cinema "Angelo Azzurro", la Stanza Rossa.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

