Al Polo Fibonacci la proiezione di "Materia viva", documentario sui Raee

Venerdì 7 marzo, alle ore 17.30, presso l'Aula A del Polo Fibonacci (in Largo Bruno Pontecorvo a Pisa), si terrà la presentazione di "Materia Viva", un documentario sul tema dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'evento è organizzato dalla Commissione per Sviluppo sostenibile (CoSA) dell’Università di Pisa, in collaborazione con Legambiente.

L’opera, sotto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca, è stata realizzata da Erion WEEE (consorzio no-profit di produttori – nazionali e internazionali – di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e da Libero Produzioni (società indipendente che realizza contenuti audiovisivi), e vede la partecipazione di importanti nomi dello sport e dello spettacolo.

Il documentario è già stato presentato presso l’Istituto Europeo di Design di Roma Università La Sapienza (IED), Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Chieti-Pescara, Università di Padova, Università Federico II di Napoli, UNIUD - Università di Udine.

La proiezione sarà preceduta da una breve presentazione e seguita da un panel con un rappresentante della CoSA, un rappresentante di Erion WEEE e uno di Legambiente Nazionale. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

