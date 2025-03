All'Aeroporto Pisa taglio di 16 unità all'organico dei Vigili del Fuoco, il sindacato USB protesta

Con Decreto Interministeriale si è disposta la riclassificazione di alcuni Aeroporti italiani, tra cui quello di Pisa, riducendone la categoria alla 7^ ICAO. Quindi, al fine di “razionalizzare” le risorse impiegate, con una nota del Capo del Corpo, si è immediatamente disposto un taglio di personale pari a 16 unità, che verranno a mancare dall’organico del distaccamento aeroportuale. Questi tagli - che probabilmente interesseranno anche altri enti operanti nello scalo aeroportuale - avrà certamente pesanti ricadute nella gestione complessiva del soccorso, in palese controtendenza rispetto alla normativa europea tendente a rafforzare il complesso sistema di “Safety” di tutti gli aeroporti europei.

Sebbene la classificazione delle categorie aeroportuali facciano riferimento esclusivamente alle “prestazioni” del sistema denominato RFFS – Rescue Fire Fighting Service –, tecnicamente parametrizzato sulla capacità estinguente di principi d’incendio relativo agli aeromobili in transito, non vi sono riferimenti specifici sul numero di personale vigilfuoco da impiegare in un determinato scalo. Ed è proprio la complessità dell’aeroporto di Pisa, caratterizzato da una vasta area del sedime, la presenza di infrastrutture civili e militari, i cantieri in atto per l’ampliamento previsto dal master plan di Toscana Aeroporti, che non consente una riduzione del personale basato semplicemente sulla categoria antincendio ICAO che non tiene conto di tutti questi aspetti.

A tal proposito, è solo di qualche mese fa l’emanazione di una linea guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DCEMER prot. 16261 del 19-06-2024: “Linea guida per la gestione del servizio antincendio e del soccorso tecnico urgente nei terminal e negli altri edifici aeroportuali”, la quale prevede proprio di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco nei Terminal e nelle infrastrutture limitrofe. E’ chiaro quindi che un taglio lineare di personale non potrà più garantire in maniera efficace le attività di soccorso necessarie ed a rispettare le politiche di Safety raccomandate dalle norme internazionali e nazionali.

Da sempre l’O.S. USB Vigili del Fuoco di Pisa si batte per garantire la sicurezza per gli oltre 6 milioni di passeggeri e di tutti i lavoratori che gravitano attorno al complesso sistema aeroportuale del Galileo Galilei, infrastruttura strategica per la nostra città. Vogliamo coinvolgere Prefetto, Sindaco, Giunta Comunale e chiunque abbia a cuore la salvaguardia dei cittadini affinché si scongiurino i tagli prospettati per via del declassamento alla VII categoria ICAO dell’aeroporto pisano.

USB VVF Pisa promuove un’assemblea dei lavoratori della sede aeroportuale Giovedì 6 Marzo e un presidio all’ingresso del Galilei (ore 10,00) al fine di informare i cittadini delle conseguenze delle scelte del Dipartimento VVF. Chiediamo un incontro in Prefettura per la stessa mattina del 6 al fine di esporre in forma completa le ragioni, esponendo le stesse al Sindaco ed al Presidente della Regione.

il Coordinamento USB VVF Pisa

Fonte: Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Pisa

