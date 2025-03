'Bambine e bambini in circolo': alla Casa del Popolo di Castelfranco laboratori gratuiti

Dal laboratorio di disegno con gli acquarelli alle letture animate, dai giochi di gruppo alle storie raccontate alla scoperta dell’Italia e del mondo, tutto attraverso il gioco.

Parte sabato 8 marzo “Bambine e Bambini in Circolo”, un insieme di attività educative e laboratoriali nei sabati di marzo e aprile rivolte ai bambini/e tra i 5 e i 11 anni, a partecipazione libera e gratuita. Il progetto, pensato per favorire le competenze sociali dei partecipanti, si svolgerà il sabato mattina presso gli spazi del Circolo Casa del Popolo ApS di Castelfranco presso la sede in via Prov.le Francesca Sud 32 in collaborazione con l'Associazione La Ruzzola e con il sostegno di CESVOT Toscana

L’iniziativa prevede l’organizzazione di laboratori creativi e attività ludico-educative, laboratori finalizzati all'educazione civica, alla partecipazione democratica e alla cittadinanza attiva, attività motoria e giochi di gruppo. I bambini verranno portati anche a “scoprire” storie dall’Italia e dal mondo, I bambini la mattina delle attività potranno iscriversi e successivamente partecipare alle attività proposte con gli educatori presenti.

L'obiettivo di "Bambine e Bambini in Circolo" è di offrire ai giovani cittadini di Castelfranco di Sotto e non solo momenti di apprendimento, svago e socializzazione in un ambiente accogliente e stimolante. Le attività proposte sono variegate e pensate per stimolare la creatività, la fantasia e la manualità dei partecipanti, avvicinandoli al mondo della lettura, dell'arte e del movimento.

Programma

· Sabato 8, 15 e 22 Marzo, ore 10:00 - 12:00: "Storie dall’Italia e dal Mondo". Un viaggio attraverso le narrazioni più belle e significative provenienti da diverse culture. Il gruppo teatrale Four Red Roses curerà una coinvolgente lettura animata di storie, mentre Sara Aringhieri guiderà i bambini in un laboratorio di disegno con gli acquarelli, per dare forma e colore alle emozioni suscitate dai racconti.

· Sabato 29 marzo, ore 10:00: "Le storie di Pietro: “Il Chebicchè” e Il Coccomiao”. Un incontro speciale con l'autrice Lucia Mostardini, che presenterà i suoi libri dedicati alle avventure di Pietro. Dopo la presentazione, i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo ispirato ai personaggi e alle vicende narrate nei libri.

· Sabato 5 aprile e sabato 12 Aprile, ore 10:00 – 12:00: Laboratori, giochi e movimento L'Associazione La Ruzzola animerà le mattinate con attività ludiche e motorie pensate per favorire il divertimento, la collaborazione e il benessere fisico dei bambini.

Tutte le attività sono libere e gratuite.

