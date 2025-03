Chiuso centro estetico per mancata emissione di scontrini fiscali

I finanzieri del Gruppo di Siena, nell’ambito dei controlli contro l’evasione fiscale, hanno scoperto che un centro estetico gestito da cittadini cinesi non ha emesso lo scontrino fiscale per una prestazione.

Dall’analisi dell’anagrafe tributaria è emerso che l’attività aveva già commesso tre violazioni simili in giorni diversi. In base al D. Lgs. 471/1997, il mancato rilascio dello scontrino per quattro volte ha portato alla proposta di sospensione dell’attività, accolta dall’Agenzia delle Entrate, che ha disposto la chiusura del centro per tre giorni lavorativi.

L’operazione fa parte di un piano di controlli volto a contrastare chi evade il fisco e altera la concorrenza a danno degli esercenti onesti. Le verifiche della Guardia di Finanza continueranno per garantire il rispetto delle regole nel territorio senese.