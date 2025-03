Cittadine e cittadini col grembiule, custodi di antiche ricette alla Sagra della Frittella

Un sano e genuino ritorno alla cultura delle origini, alle tradizioni del mondo contadino che profumano di esperienza, cultura del volontariato e qualità della vita. Esattamente come avveniva oltre 50 anni fa, quando la festa nacque. Sono il Comune di Greve in Chianti e il Comitato turistico di Montefioralle a proporlo in occasione della celebrazione di San Giuseppe e della festa dedicata a tutti i babbi, sabato 22 e domenica 23 marzo. Una due giorni di sapori tipici locali che prenderà forma nella piazza centrale del borgo con il delizioso rituale della Sagra della Frittella di Montefioralle.

Dal padellone del diametro di 2 metri, capace di contenere fino a 250 Kg di olio, chef e pasticceri di casa nostra sforneranno artigianalmente centinaia di frittelle di riso rigorosamente cotto nel latte, secondo le antiche ricette di cui le massaie del castello grevigiano conservano ancora i segreti. Non solo dunque un palcoscenico dedicato al buongusto e neanche una solitaria festa popolare che vuole fare appello alle radici millenarie del Chianti. La Sagra della Frittella di Montefioralle è molto di più. E’ una cucina che non smette di sognare a dispetto della sua longeva età. E’ un progetto di comunità che include e sensibilizza sulla necessità di non disperdere il patrimonio culinario del passato, è un’opportunità di socializzazione che ogni anno, in coincidenza della Primavera, sboccia grazie all’impegno e alla dedizione di decine di volontari e volontarie che amano ritrovarsi, stare insieme e creare con il sorriso uno dei piatti che meglio rappresenta la loro identità e lo stretto rapporto che unisce cultura del cibo al territorio.

I profumi e i sapori della specialità chiantigiana si diffonderanno nel corso della due giorni, promossa e organizzata dal Comune e dal Comitato turistico di Montefioralle, che da anni collaborano per la realizzazione della manifestazione, la festa che sublima i sapori della tradizione consolidata come volano di attrazione per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Le frittelle di riso, accompagnate da vino e vinsanto, saranno dispensate sabato 22 e domenica 23 marzo.

“La Sagra delle frittelle vuole essere un invito alla lentezza e alla riscoperta delle origini passeggiando e assaporando tra le pietre di Montefioralle, uno dei Borghi più belli d’Italia – dichiara l’assessore al Turismo Giulio Saturnini – un’opportunità per vivere e condividere i piaceri della vita nel cibo di qualità e nelle tradizioni dei nostri antenati, gli obiettivi migliori si raggiungono lavorando in squadra ed è per questo che mi preme ancora una volta ringraziare il Comitato turistico, la sagra è una festa che valorizza la creatività e le abilità culinarie dei castellani, un omaggio all’eccellenza del gusto di cui la terra del Chianti è artigiana e testimone”.

