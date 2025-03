Controlli dei carabinieri forestali su commercio di legname e pesca illegale, sanzioni per migliaia di euro

I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Livorno hanno effettuato controlli sul commercio di legname nella provincia, riscontrando irregolarità in un’azienda di Cecina. Il titolare, che aveva importato 23 tonnellate di legno “okumè” dal Gabon, è stato sanzionato per mancata iscrizione al registro nazionale degli operatori del settore (400 euro di multa) e per il mancato rispetto delle procedure di “dovuta diligenza”, con sanzioni variabili tra 300 e 1.000.000 di euro.

Parallelamente, i Carabinieri Forestali di Cecina hanno multato un settantenne per pesca illegale nel fiume Fine, sequestrando attrezzature vietate e infliggendo una sanzione di 2000 euro. Entrambe le operazioni rientrano in un’ampia strategia di tutela ambientale contro il commercio illecito di legname, il bracconaggio ittico e altre violazioni ambientali.