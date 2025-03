Da Castelfranco a Roma il progetto di educazione civica della scuola

Nei giorni scorsi i ragazzi della quinta A e D della scuola primaria Guerrazzi, di Castelfranco di Sotto, hanno incontrato gli amministratori del comune, nell'ambito di un progetto di studio della costituzione, dove viene affrontata nella sua declinazione più locale, il funzionamento degli enti locali in particolare del comune e nella declinazione nazionale. Il progetto infatti si chiama “Da Castelfranco a Roma” e si concluderà con la visita a Montecitorio a Roma del Parlamento. Proprio durante l'incontro con la giunta comunale nella sala del consiglio di Castelfranco, i bambini hanno avuto modo di fare domande agli amministratori, al sindaco Fabio Mini e agli assessori e poi in quel contesto hanno avanzato una loro proposta: andare a istituire a Castelfranco una festa da collocare sul calendario tra il Natale e la fine dell'anno scolastico per spezzare un po' la monotonia dei quei mesi. L'idea proposta dagli studenti è stata quella di “istituzionalizzare” a Castelfranco la Festa di primavera. Gli amministratori hanno subito accolto con entusiasmo la proposta avanzata dai giovani cittadini e la giunta Mini sta già lavorando alla progettazione di questo evento. “L'idea è valida, vorremmo – ha spiegato l'assessore Pino Calò – che diventasse un momento fisso della vita di Castelfranco e che potesse coinvolgere un po' tutto il paese, per questo stiamo pensando a come organizzarla, coinvolgendo non solo i bambini, ma anche i genitori e le altre componenti della nostra realtà”. L'assessore alla scuola Nicola Sgueo invece ha commentato dicendo:

“Con questo – dice l'assessore alla scuola Nicola Sgueo - progetto curato dalle insegnanti i bambini imparano il meccanismo fondamentale della Costituzione a cominciare dal principio dei diritti e dei doveri del cittadino, ma acquisiscono anche un infarinatura su come funziona la partecipazione alla vita civica e come funzionano gli organi di governo del territorio e dello Stato. Inoltre imparano i sistemi di partecipazione alla vita civica a cominciare da quanto propugnato dall'articolo 49, quello dedicato ai partiti. Insomma imparano ad essere cittadini consapevoli e questo è sicuramente un bene perché abbiamo bisogno di partecipazione consapevole e di cittadini attivi nei processi istituzionali, anche per quanto concerne il governo del territorio. Pertanto mi è parsa un'ottima idea quella di accogliere la loro proposta sull'istituzione di una festa di primavera, fosse solo per dimostrare a questi giovani cittadini che le istituzioni devono essere vicine a loro”.

“Questa iniziativa - hanno spiegato le insegnanti coordinate dalla vicepreside Cristina Picchi - è uno dei progetti compresi nell'offerta formativa e abbiamo pensato che far incontrare gli amministratori locali con i ragazzi fosse un modo carino per fargli capire come funziona la gestione della vita amministrativa e civica di un comune. Poi loro stessi hanno sperimentato la nascita e la formazione di un processo democratico come previsto dalla costituzione in una sorta di simulazione all'interno del loro gruppo. Ora il 3 aprile andranno a Roma e vedranno come funziona il parlamento, la massima espressione della vita democratica del nostro ordinamento costituzionale”.

Fonte: Ufficio Stampa

