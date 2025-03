Da Sant'Anna di Stazzema nel mondo, Colors for Peace compie 10 anni

L’associazione Colors for Peace taglia il traguardo dei 10 anni di attività e presenta il rinnovato consiglio direttivo al presidente Giani e alla giunta regionale.

L’associazione internazionale impegnata nella promozione della cultura universale della pace attraverso l’arte dei bambini sviluppa progetti in tutto il mondo, ed è orgogliosa delle sue origini toscane. Nata a Sant’Anna di Stazzema da un’intuizione del promotore Antonio Giannelli, confermato presidente, si rinnova e rilancia con nuovi ingressi nel consiglio direttivo, nomi dal mondo dell’imprenditoria e della cooperazione tra cui: Attilio Bindi, Camilla Pizzoni e Federico Moro. L’incontro presso la sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati per significare la necessità di cooperare con le Istituzioni sui temi imprescindibili quali l’educazione dei giovani alla pace e al rispetto tra culture.

"È cruciale specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo a livello internazionale – ha detto il presidente Giani - impegnarsi nell’educazione alla pace e della convivenza rispettosa delle culture diverse. I progetti che Colors for Peace porta avanti da un decennio vanno in questa direzione. E’ motivo di orgoglio che questa attività parta proprio dalla Toscana, terra di diritti e da un luogo simbolo quale Sant’Anna di Stazzema, dal quale ancora oggi si leva forte un grido di pace contro ogni forma di violenza e di odio".

"Con oggi inizia per noi un nuovo corso - ha detto il presidente Antonio Giannelli - Ereditiamo quello che di buono abbiamo fatto in dieci anni in cui l'attività svolta è andata oltre ogni migliore previsione. Un grande rammarico è quello di operare in un momento particolarmente complicato a livello internazionale. Ma la nostra missione è quella di educare gli adulti di domani".

Presente anche Rossano Fabbri, segretario di Stato per l’industria della Repubblica di San Marino, che sostiene l’associazione fin dalla nascita. "Dieci anni di un'attività importante - ha commentato Fabbri -. Quello che portate avanti è un messaggio assolutamente universale, la Repubblica di San Marino è al vostro fianco anche per gli eventi futuri perché mai come in questo momento è importante la sensibilizzazione rispetto a questi temi".

Tra i prossimi progetti dell’associazione a Palazzo delle Esposizioni a Roma saranno in mostra 10 anni di disegni di bambini da 150 Paesi del mondo sul tema della pace. Per quanto riguarda invece la Toscana il progetto di Colors for Peace verrà ospitato prossimamente nel Comune di Sarteano.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

