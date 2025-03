Donna e scienza, l’anteprima dell’edizione 2025 è on line con Sara Rattaro

Donna e scienza è la rassegna organizzata dal Club per l’Unesco di Vinci che ha come protagoniste donne che hanno legato le proprie carriere al sapere scientifico.

Dopo Claudia Sala (nel 2022), ricercatrice in campo medico, Maria Chiara Carrozza (2023), fisica e attuale presidente del Cnr, e Alessandra Petrucci (2024), rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, in attesa di conoscere il nome del 2025, il Club per l’Unesco di Vinci ha messo on line, attraverso il canale YouTube del Comune, l’intervista a Sara Rattaro, scrittrice e biologa, avvenuta in occasione dell’incontro vinciano del maggio 2024, dal titolo emblematico “Il filo continuo della scienza. Da Leonardo a Marie Curie”, nel quale ha dialogato con Nicola Baronti, al Centro Leo Lev, affrontando il il rapporto tra la donna, la scienza e la letteratura.

Nell’occasione fu presentato “Io sono Marie Curie”, l’ultimo libro della scrittrice genovese, già vincitrice del premio Bancarella nel 2015, autrice di alcuni best seller come “Non volare via” e “Niente come te”.

Attraverso la sua penna, Sara Rattaro delinea la figura di una donna prodigiosa, la prima a vincere un Nobel e l’unica a ottenerne due in materie diverse, ancora oggi testimone di un messaggio necessario e potente in ogni ambito e sfera: “indossate e sfidate il mondo”.

Il legame motivazionale con il Genio vinciano è quindi prodigioso. Peraltro anche la scrittrice genovese, prima di approdare alla letteratura ha un trascorso come scienziata.

"Donna e scienza fa parte del nostro calendario degli eventi e siamo oltremodo contenti che tra le molteplici iniziative ci sia uno spazio dedicato alle donne e in particolare alle donne che si dedicano allo studio di materie scientifiche - ha sottolineato Daniela Fioravanti, vicesindaca di Vinci con delega agli eventi - e che con la loro professionalità e passione hanno portato e portano in questo campo grandi innovazioni.

Grazie al Club per l'Unesco di Vinci per questa iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione e che ci dà la possibilità di conoscere storie di queste di scienza e innovazione portate avanti da donne del passato e del presente".

“Con Donna e scienza diamo continuità a una rassegna che esalta le storie di donne che hanno fatto del sapere scientifico la base dei propri interessi – commenta Mila Chini, assessora alle pari opportunità e politiche di genere del Comune di Vinci.

Con questa anteprima, il Club per l’Unesco di Vinci ha saputo fornirci il valore di una figura storica della scienza, attraverso l’incontro con un’autrice, lei stessa collegata a doppio filo con i temi scientifici”.

L’intervista è disponibile dalle 15 di lunedì 3 marzo sul canale ufficiale del Comune di Vinci, al link https://youtu.be/exQrx6B2_P0.

Donna e scienza è un’iniziativa a cura dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Vinci e del Club per l’Unesco di Vinci, con la collaborazione della Consulta delle donne del Comune di Vinci, e con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate