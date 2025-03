Forzano garage e rubano 25 litri di olio, denunciati

I carabinieri di Piombino hanno denunciato due uomini di origine nordafricana, un ventenne e un quasi cinquantenne, per furto in abitazione in concorso. I due avrebbero forzato la porta di un garage nel centro cittadino, rubando 25 litri di olio.

Grazie alla segnalazione della vittima e alle indagini tempestive, supportate da testimonianze e video di sorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto, identificare i sospetti e recuperare la refurtiva, trovata in un negozio dove i ladri tentavano di venderla.

L’operazione è stata agevolata dalla profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri. I denunciati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.