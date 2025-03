Fucecchio nomina i garanti per disabilità e diritti degli anziani

Anziani e persone con disabilità hanno da oggi il loro punto di riferimento all’interno dell’amministrazione comunale di Fucecchio. Si tratta di Mariano Gasperini e Isidoro Li Pira, che a seguito dell’avviso pubblico scaduto lo scorso 18 febbraio sono stati nominati dalla sindaca Emma Donnini rispettivamente Garante per la disabilità e Garante dei diritti degli anziani.

La figura del Garante opera a titolo gratuito ed affianca il sindaco e l'amministrazione comunale con l'obiettivo di favorire l'attuazione di politiche in favore delle persone disabili e degli anziani, al fine di promuovere la piena realizzazione dei loro diritti. I cittadini disabili e le persone anziane possono pertanto rivolgersi al Garante per avere informazioni e per muovere richieste inerenti i propri diritti.

“Due figure importanti all’interno della nostra amministrazione – commenta la sindaca Emma Donnini – che diverranno un punto di riferimento per anziani e persone con disabilità. A loro auguro buon lavoro, certa che sapranno mettere la loro professionalità e attenzione al servizio della nostra comunità”.



Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate