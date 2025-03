Viene da Massa il campione italiano di tennis over 65

Gianni Perfetti ha conquistato il primo posto ai Campionati Italiani Assoluti Senior Indoor nella categoria Over 65. Il torneo, giunto alla settima edizione e organizzato dalla FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, si è svolto al Club The Village Padel & Tennis di Grosseto dal 24 febbraio al 1° marzo.

Quest’anno il torneo ha registrato un’affluenza record di partecipanti, con 268 giocatori suddivisi in categorie maschili e femminili dai 35 agli 85 anni. Le gare hanno compreso partite singole, doppie e doppie miste, con l'evento che si concluderà il prossimo 9 marzo.

Perfetti, dentista massese e Presidente della commissione dell’Albo degli Odontoiatri, classe ’60, ha iniziato a giocare a tennis da piccolissimo e non ha mai smesso. Con oltre 60 anni di esperienza sulla terra rossa, è attualmente classificato 3.3. Nei primi due mesi di quest’anno ha già disputato 11 partite in 3 tornei, vincendo quasi tutte le sfide. Non solo: nel 2021 ha raggiunto il suo best rank di 2.8.

Con la vittoria a Grosseto, Perfetti ha battuto i campioni in carica nell’indoor, Paolo Moscelli, e nell’outdoor, Pier Luigi Castagna, guadagnandosi un posto d’onore ai prossimi Campionati Mondiali a Squadre “Britannia Cup” che si terranno a Miami a maggio.

«Chi l'ha detto che a una certa età bisogna mollare? – ha dichiarato Gianni Perfetti. Questa vittoria ai Campionati Italiani Over 65 dimostra che la vera forza non si misura con l'età, ma con la passione e la voglia di lottare. Ho dato tutto in campo, e il risultato mi ripaga di anni di sacrifici, sudore e allenamenti. Questo non è solo un trofeo, è una sfida vinta contro il tempo! Mi piace pensare che non sia mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, soprattutto se il tennis è nel cuore. E adesso... ci vediamo a Miami!»

