In arrivo 120 alberi nel centro cittadino, nelle frazioni e nelle scuole

In arrivo 120 alberi a Calenzano, tra cui querce, tigli, aceri e ciliegi giapponesi: saranno messi a dimora entro il mese di marzo. Tra questi ci sono anche le 20 piante donate dai cittadini grazie al progetto “Piantiamolo!” e una donata da un’associazione all’Istituto comprensivo. La spesa complessiva per tutte le piantumazioni è di circa 50mila euro.

Gli interventi sono iniziati in questo periodo e prevedono sia nuove piantumazioni, sia la sostituzione di alberi che si erano seccati. I luoghi interessati sono nel capoluogo (ad esempio piazza Resistenza, via Pertini, via Larga, via Faggi, via Ungaretti), a Settimello (via Sarti, via Squilloni e via Tagliafraschi), a Carraia (piazza di Vittorio e via Grandi). Previste piantumazioni anche a Travalle e al parco del Neto, nei giardini delle scuole Munari, Malaguzzi, don Milani e nei giardini di via del Molino in località Nome di Gesù.

Questa mattina sono stati piantati un ciliegio giapponese e una quercia nel giardino davanti alla biblioteca CiviCa. “Con queste nuove piante – spiega la vicesindaca con delega all’Ambiente Martina Banchelli – andremo ad arricchire il verde di alcune zone cittadine e a sostituire alcuni alberi che si erano seccati. Piantare nuovi alberi è un gesto che arricchisce la comunità e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare i cambiamenti climatici. Ringraziamo i cittadini che hanno aderito al progetto ‘Piantiamolo!’, facendo così un gesto concreto, in particolare nei confronti delle nuove generazioni”.

Fonte: Ufficio Stampa