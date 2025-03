Incastrato dal Dna per vestiti abbandonati in auto, denunciato dopo 6 anni

Un controllo stradale di routine a Montopoli in Val d'Arno nel 2019 si è trasformato in un'indagine complessa, risolta solo grazie alla scienza forense e alla determinazione dei Carabinieri. Un giovane albanese, domiciliato a Firenze, è stato denunciato per ricettazione dopo essere fuggito alla vista dei militari, abbandonando un'auto rubata.

Durante l'ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno trovato oggetti personali, tra cui guanti e magliette, inviati al RIS di Roma per l'analisi del DNA. Per anni, il profilo genetico del fuggitivo è rimasto sconosciuto nella banca dati, finché nel 2021 l'uomo è stato arrestato in Inghilterra per reati di droga. Il suo DNA, inserito nella banca dati internazionale, ha permesso di identificarlo con certezza grazie alla corrispondenza con il campione prelevato in Italia.

Questo caso evidenzia il ruolo cruciale della Banca Dati Nazionale del DNA nelle indagini, dimostrando come il profilo genetico possa essere un "testimone silenzioso" determinante nella risoluzione dei crimini. L'eventuale responsabilità dell'uomo sarà ora valutata dalle Autorità competenti.

Notizie correlate