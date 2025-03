KEU, l'Assemblea straordinaria su 429: "Non è prevista bonifica. Noi non ci stiamo"

Il motivo per il quale abbiamo convocato questa assemblea è che a 4 anni dallo scoppio dello scandalo ci è stato detto chiaro e tondo che Regione Toscana non ha intenzione di bonificare il pezzo della strada 429, sotto il quale sono state interrate 8mila tonnellate di Keu.

Con la conferenza stampa di mercoledì 26 febbraio scorso il presidente Giani, l’assessora Monni e il commissario Vadalà hanno affermato che per il sito empolese non è prevista la rimozione del materiale pericoloso, ma solo una nuova copertura in PVC del crinale.

Nonostante lo studio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa abbia accertato che il Keu non è inerte e che basta l’umidità dell’aria per trasformare il cromo trivalente nel cancerogeno cromo esavalente, le autorità preposte alla nostra salute scelgono la carta della speranza che niente succederà, che non si contamineranno terreni e acque. Noi a questo gioco non ci stiamo. Noi vogliamo la bonifica del sito lungo la 429 con la rimozione del materiale pericoloso!



