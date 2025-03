Lucca tra le capitali italiane della Via Francigena: prima meta di partenza per Roma

Lucca è stata nel 2024 il punto di partenza privilegiato per i pellegrini in cammino lungo la Via Francigena in direzione Roma, con il 19,2% delle partenze registrate. Un primato che la città mantiene per il terzo anno consecutivo (2022, 2023 e 2024) ribadendo il suo ruolo centrale in questo storico itinerario di fede, cultura e scoperta.

La stagione dei cammini è ormai alle porte e, come emerge dai dati raccolti dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) attraverso la distribuzione delle credenziali ufficiali, la Via Francigena continua ad attrarre un numero crescente di viandanti, tra cui molti giovani e viaggiatori internazionali, anche da continenti extra-europei.

Lucca rappresenta quindi, secondo i dati ufficiali, non solo una tappa gettonata, ma anche il luogo ideale per intraprendere il cammino verso Siena o Roma. Il podio delle partenze, interamente toscano, vede Siena al secondo posto (7,4%) e San Miniato al terzo (6,2%), seguite da altre località toscane come Altopascio, Gambassi Terme e San Gimignano.

L’interesse internazionale per la Via Francigena è in costante crescita, supportato anche dalla recente pubblicazione, da parte della casa editrice londinese Cicerone, della guida in lingua inglese dedicata al tratto sud dell’itinerario, completando così la serie che copre l’intero percorso da Canterbury a Roma.

"Il primato di Lucca è un riconoscimento importante per la nostra città, che da secoli accoglie pellegrini e viandanti, offrendo loro un punto di partenza ricco di storia, cultura e spiritualità. Alla Casa del Boia sulle Mura è attivo e molto visitato infatti il nostro Francigena Entry Point – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini – Questo risultato testimonia il valore di Lucca all’interno della Via Francigena e il nostro impegno nel promuovere un turismo sostenibile e consapevole".

Con l’avvicinarsi del Giubileo del 2025, si prevede un ulteriore incremento degli arrivi a Roma, confermando l’importanza della Via Francigena come esperienza di viaggio e di crescita personale. Lucca, ancora una volta, sarà protagonista di questo straordinario percorso.

