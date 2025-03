Mesi di messaggi, email e appostamenti sotto casa alla ex moglie, denunciato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri di Ponsacco per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, dopo mesi di messaggi, email e appostamenti sotto casa. La donna, esasperata, ha denunciato il comportamento ossessivo che le causava ansia e paura per la sua sicurezza e quella del figlio minore. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento per proteggere la vittima, che ha rifiutato l’inserimento in una struttura protetta. Il caso evidenzia l’importanza delle misure contro la violenza di genere.