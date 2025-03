Morto a 86 anni Rolando Di Vincenzo, ex sindaco di Orbetello dal 1997 al 2006. L’amministrazione comunale ha espresso cordoglio, ricordandolo come un politico capace e stimato. Durante il suo mandato affrontò la complessa questione della Laguna, lavorando per riequilibrarne l’ecosistema. Ritiratosi a vita privata da tempo, viene ricordato come un amministratore scrupoloso e un assessore all’urbanistica determinante per lo sviluppo di Orbetello.