Muore Daniela Fusi, storica ecografista dell'Asl Toscana Centro. Il cordoglio dei colleghi

Lascia nello sconforto tutti coloro che in Azienda sanitaria l’hanno conosciuta, la prematura e improvvisa scomparsa di Daniela Fusi, specialista ambulatoriale ed ecografista. Nell’ambito ostetrico ginecologico da molti anni si occupava di seguire le ecografie delle donne durante il percorso della gravidanza.

È stata tra le prime ecografiste nell’ambito del percorso materno-infantile iniziando la sua attività presso il Presidio Canova per poi trasferirsi presso il presidio Piero Palagi dove lavorava da molti anni.

È stata molto amata dai colleghi non solo per le sue capacità professionale ma anche per la sua vocazione umanitaria. Daniela svolgeva da tempo un’intensa attività di volontariato, con una dedizione verso i più bisognosi offrendo spontaneamente la partecipazione anche come medico nei pellegrinaggi.

Il direttore del dipartimento materno infantile e tutti i colleghi si uniscono al dolore delle figlie e della famiglia.