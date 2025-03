Neri Marcorè al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

In una sorta di crescendo rossiniano, la stagione di prosa 2024/2025 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino sta conquistando il pubblico. Partita con “L’anatra all’arancia” e proseguita, sempre con grande successo, con “L’avaro immaginario”, ha trovato con “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini, un momento di altissima tensione emotiva. Poi è stato il turno della danza di qualità con “Sogno di una notte di mezza estate”.

Il cammino prosegue questa settimana con l’arrivo a Castelfiorentino di uno degli artisti italiani più apprezzati per la sua poliedrica bravura. Attore, scrittore, regista e sceneggiatore, Neri Marcorè sarà protagonista Venerdì 7 Marzo alle ore 21,00, sul palco del Teatro del Popolo con “La buona novella” di Fabrizio De Andrè.

Lo spettacolo è pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato: dal protovangelo di Giacomo al Vangelo dell’Infanzia Armeno a frammenti dello Pseudo-Matteo. Prosa e musica, perciò, montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco del 1970. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. Di taglio esplicitamente teatrale, costruita quasi nella forma di un’opera da camera,

‘La Buona Novella’ è il primo concept-album dell’autore, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la bella versione teatrale con Marcorè.

Solo qualche giorno e la stagione di prosa del teatro, proseguirà con un altro spettacolo molto atteso. Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Flavio Insinna e Giulia Fiume saranno protagonisti Venerdì 14 Marzo alle ore 21,00 di “Gente di facili costumi”.

Venerdì 7 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

con Neri Marcorè, Rosanna Naddeo

voce e chitarra - Giua Pierantoni; voce, chitarra e percussioni - Barbara Casini;

violino e voce - Anais Drago; pianoforte - Francesco Negri; voce e fisarmonica - Alessandra Abbondanza

Regia di Giorgio Gallione

Drammaturgia: Giorgio Gallione

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

