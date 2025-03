Presentato 'MontEspertOlio' a SOL2EXPO

È stato presentato questa mattina a Verona in occasione di SOL2EXPO, la manifestazione che riunisce produttori, esperti, buyers e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali, il progetto MontEspertOlio, nato dal desiderio della comunità locale di Montespertoli di promuovere un percorso di crescita dell’olivicoltura locale elevando oltremodo la qualità del prodotto e proponendo una strategia di posizionamento competitivo.

Diciannove tra imprese e soggetti pubblici hanno quindi dato vita a un prodotto guardando al proprio territorio con il desiderio di mantenere viva la linfa che lo alimenta condividendo i preziosi frutti che è in grado di generare.

Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2022 della Regione Toscana e coordinato scientificamente dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze, MontEspertOlio si concluderà a maggio 2025 portando in evidenza i dati scientifici ed economici maturati durante il percorso, un iter del quale sono state tracciate le tappe fondamentali durante l’incontro dal titolo “DICIANNOVE per Montespertoli. Nasce un brand collettivo”, che si è svolto durante la seconda giornata di SOLE2EXPO, e ha visto gli interventi di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’Agricoltura, Gennaro Giliberti, della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli, Alessia Gallerini, titolare dell’azienda Tenuta Barbadoro capofila del progetto MontEspertOlio, il prof. Silvio Menghini e il dott. Federico Mattagli, entrambi del DAGRI Dell’università di Firenze

“È molto importante che Montespertoli abbia realizzato questo progetto, sostenuto anche con fondi del PSR che lega in modo molto più forte il prodotto dell'olio della zona con quel territorio, perchè sempre di più dovremo lavorare per conservare e valorizzare l'identità dei nostri prodotti che passa anche attraverso il loro legame forte con l’area di provenienza: la nostra ambizione, infatti, non è quella di vendere solo un prodotto, ma diffondere e far conoscere ancora di più la nostra storia, le nostre tradizioni, la bellezza della Toscana” ha dichiarato Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’Agricoltura.

“Dobbiamo leggere ila presentazione di MespertOlio a SOL2EXPO non certo un punto d'arrivo di un percorso, ma un punto di partenza. Il primo punto dove praticamente viene lanciato, ancora in una fase prototipale, quindi con tutti gli aggiustamenti che ancora dovranno essere messi a punto in quest'ultimo mese, questa idea progettuale di arrivare con un brand collettivo per il territorio di Montespertoli, che evidentemente dovrà poi crescere nella maturità con la quale tutti i produttori che hanno aderito al progetto vorranno credere nel presente così come anche nel futuro idel progetto” ha affermato il prof. Silvio Menghini responsabile scientifico di MontEspertOlio.

“La Regione Toscana, nell'ambito di SOL2EXPO, ha tenuto a battesimo la presentazione di un progetto innovativo come MontespertOlio che mette insieme soggetti che hanno una visione di sviluppo del territorio condivisa che abbina la fase della produzione agricola con la fase della ricerca o meglio ancora, del trasferimento e dell'innovazione. Il progetto è finanziato da Regione Toscana, come diversi altri progetti nel settore olivicolo, che danno contezza della necessità di precisare un concetto che soprattutto nella nostra regione è abbastanza scontato, e cioè che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta. Quindi fare olio seguendo i dettami della tradizione va bene, ma dobbiamo farlo in modo innovativo, colpendo nuovi target, intercettando nuovi mercati e, se possibile, suggestionare quei visitatori che vengono a Montespertoli per fare esperienza di olio-turismo in una realtà collettiva” ha dichiarato Gennaro Giliberti, della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana.

"Dal 2019 è iniziata una riscoperta e rivalorizzazione della filiera dell'olio evo di Montespertoli che ha coinvolto aziende agricole, istituzioni e università per alzare la qualità, migliorarne le caratteristiche e posizionare questo prodotto sul mercato in modo corretto e competitivo. La collaborazione tra produttori ha portato alla creazione di questo brand che darà ulteriore valore a questo prodotto. Non è un semplice nome quello che presentiamo oggi perchè di fatto questo rappresenta una sicurezza di qualità, di autenticità e di genuinità per i consumatori che sceglieranno l'olio di Montespertoli” ha detto Alessio Mugnaini sindaco di Montespertoli.

“Il territorio di Montespertoli aveva necessità ormai da tempo di creare una sinergia tra le sue aziende agricole, il progetto di MontespertOlio realizzato con il contributo della Regione Toscana è stata l'occasione per mettere insieme varie realtà come l'Università di Firenze, produttori, frantoi, realtà del vetro e aziende di pianificazione e sviluppo progetti e comunicazione. Tutti questi attori hanno fatto si che potessimo esprimere al meglio il potenziale del nostro territorio, soprattutto a livello qualitativo, ma anche di immagine, il nostro Diciannove olio extravergine di oliva, rappresenta l'orgoglio di tutti quelli che hanno creduto e hanno fatto si che potessimo realizzarlo e portarlo a conoscere in una importante fiera di settore e internazionale come quella di SOL2EXPO” ha sottolineato Alessia Gallerini, titolare dell’azienda Tenuta Barbadoro capofila del progetto MontEspertOlio.

La campagna olearia ha previsto una serie di azioni, in parte volte ad ottimizzare le produzioni delle varie imprese caratterizzando il loro olio dal punto di vista chimico fisico e sensoriale, definendo un puntuale protocollo di raccolta e trasformazione condiviso. Una uniformità di prodotto che ha avuto il suo completamento nella definizione di una brand identity comune - “DICIANNOVE” - che, comprensiva di un packaging ricercato, rappresenta l’eccellenza dell’ olio extravergine di oliva di Montespertoli.

I 19 partner del progetto MontEspertOlio

Tenuta Barbadoro

Azienda Agricola Fattoria di Trecento

Tenuta Maiano Società Agricola

Fattorie Parri Società Agricola

Podere delle Falcole Azienda Agricola

Azienda Agricola Valleprima

Azienda Agricola Podere Ghiole

Azienda Agricola Solaia

Azienda Agricola Le terre di Poldo

Agriturismo Azienda Montalbino

Fattoria La Leccia

Podere Guiducci Società Agricola

Società Agricola Maggi; Azienda Agricola Torre Bianca

Fara Vetrerie e Cristallerie

Comune di Montespertoli

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - UNIFI

Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) - UNIFI

DREAM ITALIA, società di servizi nell’ambito dello sviluppo rurale sostenibile, della protezione dell’ambiente e della riqualificazione territoriale

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

