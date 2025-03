Regionali di nuoto, TNT Empoli soddisfatto dei risultati della sezione femminile

Chiari progressi del T.N.T. Empoli ai campionati regionali invernali in vasca corta per la sezione femmine di Categoria. Le cinque biancazzurre scese in acqua alla piscina La Bastia di Livorno, hanno inanellato buone gare, segnalandosi sul piano cronometrico. Il miglior risultato delle nuotatrici guidate dal tecnico Alessandro Zannelli e dal 'collaboratore' Andrea Volpini, è stato acquisito sui 200 farfalla Senior dove Anita Savino ha conquistato la medaglia di bronzo col tempo di 2'20"88. Anita Savino ha pure colto il 5° posto sia nei 50 che 100 farfalla, insieme all'8° nei 50 stile libero, il 9° sui 200 misti nonché il 15° nei 200 misti. In virtù di questi piazzamenti il T.N.T. Empoli ha totalizzato nelle Senior 57 punti sui 115 complessivi.

Tra le Junior, sono stati incamerati altri 41 punti grazie a Chiara Russetti - classificatasi 9 a sia nei 50 che sui 200 farfalla; 10 a nei 400 stile libero; 12 a sia sui 100 stile libero che nei 100 farfalla - e alla 'ranista' Lavinia Savino, arrivata 13 a nei 100, 14 a sui 200, 16 a nei 50 del suddetto stile. Le atlete in categoria Ragazze hanno fornito un valido apporto coi 17 punti guadagnati da Melania Doccini: 11esima sui 50 e 15esima nei 100 stile libero, 14esima sui 200 misti, 13esima nei 100 farfalla, 21esima sui 100 dorso. Dal canto proprio, Ariana Nucci ha concluso 20esima i 100 rana. A sua volta, la staffetta 4x100 stile libero (formata in sequenza da Carlotta Caruso, Melania Doccini, Ginevra Lavezzo, Lucia Russetti) ha ottenuto la 20esima posizione.

Da venerdì 7 a domenica 9 marzo sarà il turno di 8 biancazzurri iscritti per la sezione maschile del campionato regionale invernale in vasca da 25 metri, ospitato nello stesso impianto sportivo al Centro Federale Livorno. I portacolori della società empolese disputeranno 44 gare individuali e tre staffette con legittima fiducia nelle loro possibilità.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

