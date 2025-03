Rissa in zona industriale a Montelupo, soccorse 4 persone

Rissa domenica sera a Montelupo Fiorentino, in via dell'Artigianato, dove sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri. A riportare oggi la notizia è il quotidiano La Nazione. Quattro le persone rimaste coinvolte in quella che, secondo quanto ricostruito, è stata una scazzottata: tutti di origine cinese, all'arrivo dei sanitari sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, per chiarire la dinamica dell'episodio e ricostruire i motivi che avrebbero scatenato la colluttazione.

Notizie correlate