Attentato alla libreria 'Il Bargello', latitante consegnato alle autorità italiane

Era latitante da luglio 2023, era stato arrestato in Spagna, adesso è stato consegnato alle autorità italiane. Salvatore Vespertino, 38enne militante anarchico, era stato condannato per l'attentato alla libreria Il Bargello a Firenze, un esercizio riconducibile al movimento di estrema destra Casapound.

L'ordigno venne piazzato la notte del 1 gennaio 2017. Un artificiere della polizia, cercando di disinnescarlo, perse una mano e un occhio. Vespertino era stato condannato a otto anni di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Adesso si trova a Rebibbia, carcere romano e deve espiare una pena residua complessiva pari a 5 anni, 6 mesi e 1 giorno di reclusione (considerata la sottrazione del periodo sofferto in esecuzione della custodia cautelare) per i reati di porto abusivo di armi, lesioni personali gravissime e danneggiamento.

Il 38enne è atterrato a Fiumicino nel pomeriggio di martedì 4 marzo. Era fuggito in Spagna ed era latitante da quasi due anni, ma il 15 febbraio è stato arrestato a Madrid dalla Polizia Nazionale spagnola, in esecuzione di un MAE (Mandato di Arresto Europeo) emesso sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze.