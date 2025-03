Sicurezza stradale: presentati i progetti ‘Mai più soli’ e ‘Guida la tua vita’

Sono stati presentati oggi, martedì 4 marzo, a palazzo del Pegaso il progetto ‘Mai più Soli’, un programma di supporto psicologico in emergenza nel momento in cui accade un sinistro mortale e ‘Guida la tua vita’, libretto sulla sicurezza stradale pensato dall’Associazione ‘Gabriele Borgogni’ e promosso dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, realizzato con il supporto di AVG Group in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale oltre ai partner produttivi Filmarea e Gold.

All’incontro con gli organi d’informazione sono intervenuti il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli, i genitori di Marco Acciai, rimasto vittima nel grave incidente avvenuto di recente al casello autostradale di Rosignano, la presidente e la vicepresidente dell’Associazione Borgogni, Valentina Borgogni e Silvia Groppa, e rappresentanti dell’Ordine degli psicologi della Regione e delle associazioni coinvolte.

“Abbiamo deciso di sostenere iniziative rivolte al sostegno psicologico delle famiglie e lo facciamo grazie ai risparmi operati sui costi della politica” dichiara il presidente Mazzeo. “Purtroppo i numeri sono impegnativi e scuotono le coscienze, toccano la vita di coloro che perdono un familiare. Dal momento in cui si riceve la terribile notizia la vita cambia, ne inizia una diversa con più paura, perfino sensi di colpa. Cerchiamo, con un fondo creato ad hoc, di dare il nostro contributo anche per diffondere la cultura della guida sicura e dell’attenzione. C’è ancora tanto da fare e certo continueremo ad impegnarci”, conclude.

Vicinanza e sostegno sono espressi dal vicepresidente Scaramelli: “Siamo al fianco dei familiari che hanno perso una persona cara e impegnati in un processo di educazione e diffusione della cultura dell’attenzione. L’assistenza – continua – è fondamentale per accompagnare e per cercare di superare un dolore profondissimo. In questo senso voglio ringraziare anche il mondo dell’associazionismo che impiega il proprio tempo per alleviare il dolore altrui”.

“C’è bisogno di assistenza dopo, ma anche durante. ‘Mai più soli’ è un supporto in emergenza che si attiva nel momento in cui accade un sinistro mortale. È un progetto di umanità che deve essere esportato in tutta la regione e anche fuori”, dichiara la presidente della onlus Valentina Borgogni che spiega l’altro progetto, strettamente legato al primo. “‘Guida la tua vita’, fortemente dedicato a Marco Acciai appassionato del Lucca Comics, è un modo per arrivare ai ragazzi attraverso le immagini spiegando loro gli articoli del Codice della strada. Con questo libretto Gabriele, Marco e altri ragazzi vivono e possono salvare altre vite”.

Sull’importanza del sostegno psicologico interviene anche Rossella Capecchi, consigliere segretario dell’Ordine degli psicologi della Toscana: “Un grave incidente stradale ha conseguenze emotive importanti sui familiari delle vittime e sugli operatori di polizia che intervengono sul posto. Per questo è fondamentale, fin dai primissimi momenti successivi all’incidente, garantire un’assistenza psicologica con la presenza di un professionista. Ringraziamo l'associazione Borgogni per l'impegno nel progetto ‘Mai più soli’ e il Consiglio regionale per il suo contributo concreto, che conferma la sensibilità e l'attenzione della Regione al benessere psicologico dei cittadini” afferma Capecchi.

‘Mai più soli’ è offerto dalla Onlus che ricorda Gabriele, scomparso a seguito di un incidente stradale nel 2004, a vari Comuni della Toscana e ha ottenuto un finanziamento del Consiglio regionale (29mila 900 euro, suddivisi fra annualità 2024 e 2025), grazie a un bando a cui sono state destinate risorse derivanti dagli ex vitalizi. Il progetto ha il patrocinio della Regione, del Consiglio regionale e della Città Metropolitana di Firenze, ha il partenariato dell’Ordine degli Psicologi della Regione ed è in collaborazione con l’Associazione Cerchio Blu. Prevede l’intervento di psicologi iscritti all’Ordine, che vengono attivati nel momento del sinistro mortale e che assistono sia i familiari delle vittime della strada sia gli operatori di Polizia. In collaborazione con l’Associazione Cerchio Blu sono offerti anche corsi di formazione per gli operatori delle Polizie. L’Associazione fornisce due psicologhe professioniste con reperibilità h24 per tutto l’anno. Nel 2024, spiegano gli organizzatori, nella sola provincia di Firenze il progetto è stato attivato in 27 sinistri stradali, con assistenza a 41 familiari, compresi anche dei minori che hanno perso uno dei genitori. Gli incontri di ‘debriefing’ sono stati 82 coinvolgendo 279 operatori di Polizia e dando supporto psicologico a 31 operatori che ne hanno fatto richiesta singolarmente. Sono state inoltre stampate 2000 brochure informative che sono state lasciate nei vari comandi di Polizia.

Ad oggi hanno aderito vari Comuni: Bagno a Ripoli, Calenzano, Scandicci, Signa, Pelago, Figline-Incisa, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Unione Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Campi Bisenzio, Unione dei Comuni Valdera, e sono annunciate in tempi brevi le adesioni di altri Comuni nelle Province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Arezzo e Grosseto. Inoltre il progetto sta avendo il partenariato anche dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e a breve verrà stipulato anche nel Comune di Pavia ed in alcuni Comuni della Provincia di Roma.

Guida la tua vita (link per consultare l’opuscolo: https://online.fliphtml5.com/pdrlx/znfn/#google_vigne) nasce con l’obiettivo di sensibilizzare, responsabilizzare ed educare i ragazzi delle scuole superiori della Toscana sul tema della sicurezza stradale. Include riflessioni e analizza 10 articoli del Codice della strada disegnati da due giovani e promettenti illustratrici toscane: Blu Pieraccioli e Chiara Pinzauti. Lucca Comics è tra i partner di questa iniziativa. L’elaborato è stato pensato per ricordare i venti anni passati dalla prematura e drammatica scomparsa di Gabriele Borgogni e di Marco Acciai.

Fonte: Toscana Notizie