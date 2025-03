Teatro delle Arti, sul palco ecco 'Pulsazioni'

Un viaggio teatrale nel tempo e nell’anima femminile, giovedì 6 marzo al Teatro della Arti di Lastra a Signa. Il tempo è il protagonista invisibile di PULSAZIONI, spettacolo di teatrodanza che esplora la dimensione femminile attraverso il fluire dell’attesa, della corsa, della perdita e della conquista. Ideato, scritto e diretto da Chiara Migliorini, lo spettacolo vede in scena quattro interpreti che, attraverso il movimento e la parola, danno vita a un’atmosfera sospesa tra passato e presente, in un intreccio di memoria e vita vissuta.

PULSAZIONI nasce come una riflessione sulla percezione del tempo, che accompagna ogni esperienza umana: non si arriva mai nel momento giusto, ma troppo presto o troppo tardi. Un racconto universale che si fa intimo e collettivo, grazie a un linguaggio che unisce teatro, danza e ricerca drammaturgica.

Un’esperienza teatrale oltre il palcoscenico

Lo spettacolo è stato pensato per adattarsi anche a spazi non convenzionali, come mercati coperti, luoghi di passaggio e punti di aggregazione, dove gli sguardi e le storie si incrociano. Un modo per avvicinare il teatro al pubblico, trasformando ogni spazio in una cornice di emozioni condivise.

La regista e autrice: Chiara Migliorini

Fondatrice dell’Associazione Lotus, Chiara Migliorini è una figura poliedrica del panorama teatrale italiano. Socia del Teatro popolare d’arte, collabora con Gianfranco Pedullà e Francesco Giorgi, coordinando un importante progetto teatrale presso la Casa di Reclusione di Gorgona e lo spettacolo dal titolo “Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle”. Nel 2020 ha ricevuto il Premio del pubblico e Miglior Allestimento al Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo di Oliveto Citra con lo spettacolo Io sono qui, dedicato a Norma Parenti, mentre nel 2021 è stata selezionata alla Biennale di Venezia nella sezione autori under 40.

Fonte: Ufficio stampa

