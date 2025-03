Tempo di bilanci per la Fratres e l’Avis a Vinci: oltre 350 i donatori

Tempo di bilanci per il volontariato vincano.

La scorsa settimana, l’ultima di febbraio, i soci delle due associazioni che raccolgono i donatori di sangue si sono riunite nelle rispettive assemblee annuali per stilare i rapporti sui bilanci consuntivi e preventivi in merito al 2024.

L’associazione Fratres si è riunita nei locali della Misericordia di Vinci, e il presidente, Alessandro Pagni, ha snocciolato i dati relativi allo scorso anno: 100 donazioni su un totale di 135 donatori e donatrici, di cui ben 22 sotto i trent’anni.

È proprio su quest’ultima categoria che Pagni si è soffermato, sottolineando come la Fratres vuole “puntare sui giovani, mirando a coinvolgerne sempre di più, ogni anno”.

Il presidente della Fratres Vinci ha poi tenuto a precisare come i nuovi donatori associati nel 2024 siano stati 12, altro dato che misura un aumento in numeri rispetto all’anno precedente. Come consuetudine, i nuovi donatori sono stati premiati, così come coloro che hanno raggiunto un numero ragguardevole di donazioni durante la loro “carriera”.

Alla cerimonia era presente anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che ha evidenziato la collaborazione dell’Amministrazione “per mettere in campo iniziative volte a informare e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. La preziosa generosità dei donatori ogni giorno permette di salvare molte vite”. Con lui anche Francesco Marzocchini, assessore alla sanità del Comune di Vinci.

Anche l’Avis Comunale di Vinci ha fatto conoscere i propri numeri, nell’assemblea della scorsa settimana, all’interno dei locali della Casa del Popolo di Spicchio: nel 2024 i 243 donatori effettivi hanno effettuato 366 donazioni, con 24 soci sotto la soglia dei 35 anni. Anche per l’Avis vinciana è Angelo Marinelli a leggere numeri e dati, mettendo in evidenza come sia la fascia in età 40-60 anni a ricoprire la percentuale maggiore dei soci.

Per contattare la Fratres e sapere come fare per donare sangue, basta contattare l’associazione al 3200955718, la pagina Facebook Fratres Vinci-Donatori di Sangue, o andare nella sede della Misericordia di Vinci, in Via P. da Vinci.

L’avis Comunale di Vinci si può invece raggiungere chiamando il 3289733976 oppure scrivendo a vinci.comunale@avis.it. Avis Comunale Vinci è la pagina Facebook.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa