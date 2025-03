Tentato furto in una Rsa a Firenze, denunciati tre minorenni

Tentato furto in una Rsa a Firenze: tre minorenni denunciati e un 24enne arrestato. L’allarme è stato dato da un operatore socio sanitario che ha sorpreso i quattro mentre si aggiravano nelle stanze della struttura. I ragazzi hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati dai carabinieri. Il 24enne, trovato in possesso di un cellulare rubato, sigarette e 320 euro, è stato arrestato per tentato furto aggravato. I tre minorenni, due gemelli di 16 anni e una ragazza di 17, sono stati denunciati.