Truffatori in azione nell'empolese, alcune segnalazioni in rete

Secondo alcune segnalazioni provenienti dai social, si stanno verificando in queste ore dei tentativi di truffa in area empolese.

Alcuni soggetti non ben identificati, chiamano le persone a casa spacciandosi per Carabinieri "di Tripoli" e dicendo che la targa dell'auto è stata segnalata in rapine e che è necessario recarsi in caserma entro pochi minuti dalla telefonata. Si tratta ovviamente di telefonate false che hanno il solo scopo di fare uscire le persone di casa e lasciare così le abitazioni non presidiate.

Segnalati anche dei cosiddetti "truffatori dello specchietto" in viale Olimpiadi a Empoli, persone che fermano automobilisti dicendo di avere subito un danno allo specchietto della propria auto, con lo scopo di estorcere piccole somme di denaro.