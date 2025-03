Un marzo ricco di musica per il Centro studi musicali Ferruccio Busoni

Si inizia venerdì 7 marzo 2025 (alle 21 Teatro Shalom) con un poetico concerto da camera dedicato a Luigi Dallapiccola – di cui ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa – e Maurice Ravel, nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita. Protagonisti il violinista Alberto Bologni, tra gli interpreti più versatili della sua generazione e il pianista Giuseppe Bruno, solista di fama internazionale. I due collaborano artisticamente da più di quarant’anni.

IL PROGRAMMA

LUIGI DALLAPICCOLA Tartiniana seconda per violino e pianoforte MR58a

MAURICE RAVEL | Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

MAURICE RAVEL | Sonata postuma

LUIGI DALLAPICCOLA | Due Studi per violino e pianoforte

MAURICE RAVEL | Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte

La settimana seguente, venerdì 14 marzo (sempre alle 21 e sempre al Teatro Shalom) uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sul palco di via Busoni, salirà infatti Gianmarco Tognazzi, accompagnato dall’Orchestra Saverio Mercadante. Tognazzi, figlio d’arte e tra gli attori più famosi del cinema italiano, condurrà lo spettatore in un viaggio musicale sulla storia dei Beatles, tra mito e leggenda. Il titolo dello spettacolo è ‘Paul McCartney e i Beatles. Due leggende’, in coproduzione con l’associazione Mosaico e “Note di… classica e altri suoni 2025”, XVII edizione.

Il mese di marzo si conclude con il ritorno a Empoli dell’Orchestra della Toscana e della meravigliosa bacchetta di Erina Yashima, già ospite nella stagione busoniana 2024. Sabato 29 marzo, al palazzo delle Esposizioni, dirigerà l’ORT e Kristóf Baráti al violino, in due capisaldi del sinfonismo: il Concerto per violino e orchestra op.77 di Brahms e la Sinfonia n.2 in re maggiore, op. 36 di Beethoven.

BIGLIETTI:

Intero: 15 €, Ridotto: 12 € *, Under 18 e studenti: 6 € **; Under 6: gratuito

PREVENDITE BIGLIETTI

Libreria Rinascita, via Ridolfi 53 – Empoli

Bonistalli Musica, via Fratelli Rosselli 19 – Empoli

Online su eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/o/centro-studi-musicali-ferruccio-busoni-30392275056

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, 0571 711122, Mob. 373 7899915, www.centrobusoni.org

