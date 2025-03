Un salto in macelleria per contribuire alla lotta contro i tumori

Basta un piccolo gesto per sostenere la lotta contro i tumori. L'Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia/Cesec e Agiva Federcarni di Pontassieve invitano tutti i clienti a partecipare l’8 marzo alla giornata di solidarietà in favore di Fondazione ANT, semplicemente scegliendo di acquistare carne nelle macellerie aderenti. L'iniziativa benefica è stata presentata stamani a Palazzo Vecchio alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, del presidente Cesec e consigliere dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai, USEM, Luca Menoni, e del delegato fiorentino di Fondazione ANT, Simone Martini.

“La responsabilità sociale delle imprese della nostra città prende forma in iniziative di solidarietà esemplari – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini – . L’Amministrazione Comunale è al fianco delle associazioni e delle categorie che sono impegnate a favore della comunità con campagne di primaria importanza, come quella per la lotta contro i tumori portata avanti da Fondazione ANT che svolge un’attività preziosissima e ha un ruolo di assoluto protagonismo nel nostro territorio. Alle due associazioni di categoria dei Macellai, così come alla Fonazione ANT, va il nostro più sentito ringraziamento”.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia, i macellai fiorentini e i loro colleghi di Agiva Federcarni di Pontassieve devolveranno ad ANT parte dei ricavi delle vendite dell’8 marzo. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica gratuita BIMBI in ANT per i piccoli malati di tumore a Firenze e nella provincia.

“L’arte dei Beccai è una delle più antiche Arti Minori a Firenze – ha detto Stefano Secci, presidente dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai, USEM - con una storia da sempre legata alla città. Siamo molto orgogliosi di contribuire a sostenere il lavoro quotidiano di ANT in favore di chi soffre a causa del tumore”.

“In nome dei valori di solidarietà e impegno sociale che ci hanno sempre contraddistinto sosteniamo da anni la Fondazione Ant e ancora una volta invitiamo non solo i nostri clienti, ma tutti i cittadini, nella giornata dell’8 marzo, a scegliere di comprare la carne nelle macellerie che aderiscono a questa iniziativa, per sostenere l’ANT nell'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica gratuiti”, ha detto Luca Menoni, presidente Cesec e consigliere USEM.

“Siamo felici e onorati di aver potuto aiutare in tutti questi anni il prezioso lavoro di ANT – ha dichiarato Enrico Vannini presidente dell’Associazione Agiva Federcarni Valdarno – e auguriamo che possano continuare con la stessa efficienza e dedizione di sempre”.

Sono 21 i professionisti che lavorano per ANT in Toscana (9 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologhe) cui si affiancano circa 200 volontari attivi nella raccolta fondi. Un sincero ringraziamento è stato espresso da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT, alle Associazioni dei macellai di Firenze e provincia e a tutti i macellai partecipanti.

”Siamo fieri che le due principali e storiche associazioni di categoria fiorentine del settore carne abbiano rinnovato il loro impegno in nostro favore - ha detto Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT -. Quello dei macellai è una nobile professione che a Firenze gode di una antica tradizione e le cui origini sono strettamente collegate a quelle della città. Quest'anno che ricorre il 150° anniversario dell'associazione macellai fiorentini e il 30° anniversario di Fondazione ANT a Firenze l'iniziativa benefica acquista ancora più valore. Voglio ringraziare personalmente le 41 botteghe che non hanno voluto mancare a questa straordinaria iniziativa benefica e continuano nel tempo a sostenere i progetti di Fondazione ANT sul territorio fiorentino”.

Sarà possibile riconoscere le macellerie aderenti dalla locandina dell'iniziativa oppure andando sul link https://ant.it/wp-content/uploads/2025/02/lista-completa-2025.pdf

Fonte: ANT - Ufficio Stampa

