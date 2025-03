Use, Valentino: "Orgoglioso della prova"

Nascondere cerotti ed acciacchi col cuore ed il carattere sembra ormai essere una costante dell’Use Computer Gross che sabato sera al Pala Sammontana ha infiammato ancora il folto pubblico battendo la Junior Casale. Per i biancorossi è la terza vittoria in due partite di questa seconda fase, giunta al termine di una gara che ha visto Sesoldi e compagni giocare un gran bel basket salvo poi mollare un po’ nel finale subendo così la rimonta dei piemontesi. La tripla di Mazzoni ha timbrato il referto.

“Alla vigilia avevamo timori per i guai fisici di alcuni – spiega coach Luca Valentino – l’assenza di Quartuccio ed i problemi per De Leone e Baccetti che non si erano potuti allenare bene in settimana ci davano qualche preoccupazione, oltre naturalmente al valore di Casale. Per questo sono orgoglioso della prova dei ragazzi che, dopo un avvio difficile, hanno trovato il giusto equilibrio giocando insieme ed arrivando così a questa bella vittoria. Ottimo anche il contributo dei giovani che, chiamati in causa, hanno fatto ancora una volta la loro parte nel migliore dei modi. Loro hanno avuto la nostra fiducia perché se la sono guadagnata per quanto hanno fatto fino ad oggi”. “Il calo nel finale – prosegue – è un mix fra fisico e mentale. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare i meriti dei nostri avversari che si sono accesi nel finale. Mi fa piacere che la tripla decisiva sia stata di Mazzoni che è ormai recuperato dopo i problemi che ha avuto”.

E ora il calendario. L’Use Computer Gross resterà ferma dieci giorni per poi iniziare un vero e proprio tour de force. La prossima partita è infatti in programma mercoledì 12 a Gazzada, poi tre consecutive in casa: con Derthona domenica 16, Oleggio mercoledì 19 e Pavia sabato 22. “Per tutti gli incastri che abbiamo nel calendario – prosegue – questa è la sistemazione migliore che siamo riusciti a fare. Intanto speriamo di recuperare Quartuccio, poi cercheremo di affrontare queste partite al meglio delle nostre possibilità. Sarà sicuramente un ciclo molto importante”.

