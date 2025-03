XVIII Torneo di bowling per non vedenti ed ipovedenti

SI è svolta nella sala Admiral del Joi Village di Firenze la XVIII edizione del torneo di bowling per non vedenti ed ipovedenti, organizzata dai LL.CC. Le Signe, Empoli Ferruccio Busoni e Barberino Tavarnelle. I partecipanti alla gara sono stati numerosi. Oltre a coloro che hanno preso parte alla competizione, erano presenti gli organizzatori, facenti parte dei tre Lions Clubs padrini, e gli accompagnatori.

E’ stato un pomeriggio festoso, trascorso insieme da chi aveva già preso parte alle edizioni precedenti e da chi si è avvicinato per la prima volta alla manifestazione di quest’anno. La gara è stata molto sentita come sempre, e tutti i tiri venivano accompagnati da urla di gioia, qualunque fosse l’esito, sia che fosse uno strike o no.

Alla fine della competizione, tutti i presenti all’evento si sono trasferiti in un apposito spazio a loro riservato e, prima di consumare la tradizionale merenda, è avvenuta la premiazione.

La consegna dei premi, consistenti in una coppa con dedica, è stata coordinata da Sergio de Cesaris del L.C. Empoli Ferruccio Busoni. I vincitori sono stati i seguenti: Mirella Bianchi per il punteggio massimo categoria ipovedenti; Irene Ribolla per punteggio massimo categoria ipovedenti; Mauro Bartalucci per il maggior numero di strike della categoria ipovedenti; Fabio Ulivastri per il maggior numero di strikes non vedenti e vincitore assoluto della manifestazione.

Alla fine della merenda, i Presidenti dei Clubs organizzatori hanno salutato affettuosamente tutti i partecipanti, dando loro appuntamento per la gara di pesca in programma a maggio 2025.

Fonte: Ufficio Stampa

