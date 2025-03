A Fiesole la prima tappa del tour per rendere più facile il digitale

Si è svolta stamani presso il Comune di Fiesole la prima tappa del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

”Estendere le competenze digitali del maggior numero di cittadini – ha detto l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo - è l’obiettivo che stiamo perseguendo. E’ per questo che abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri, per il momento uno in ogni provincia della Toscana, con l’aiuto delle amministrazioni comunali e dei sindacati dei pensionati, che ringrazio per il loro appoggio. Ad oggi sono 170 i Punti Digitale Facile che abbiamo aperto in tutta la Toscana. E sono oltre 55.500 i cittadini facilitati attraverso la fornitura di oltre 66.000 servizi digitali, grazie ad una squadra composta da ben 564 facilitatori digitali. Quella di oggi è la prima tappa di un percorso di ulteriore formazione che abbiamo intrapreso”.

“Il Comune di Fiesole crede fermamente nello sviluppo dei servizi digitali – ha dichiarato la sindaca Cristina Scaletti – e lo conferma il dato che nel 2024 sono state oltre mille le persone che hanno usufruito, per chiedere aiuto per gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e sanitari, nei nostri due Punti Digitale Facile, un dato pienamente in linea con l’obbiettivo che ci era stato assegnato dalla Regione. Nel 2025 i primi dati indicano un ulteriore aumento degli accessi, segno evidente che le persone vogliono diventare sempre più protagoniste della vita amministrativa e accedere a tutti i servizi digitali offerti dagli enti pubblici. L’inclusione digitale è una delle sfide più importanti del nostro tempo, questo significa rendere i servizi digitali accessibili anche alle persone fragili, superando barriere e difficoltà tecniche”.

Per Alessio Gramolati, segretario generale del Sindacato dei pensionati regionali della Cgil “avremo sempre più a che fare con i processi di digitalizzazione ed è evidente il rischio che alcuni, a partire dai più anziani, ne restino esclusi. Ma per salvaguardarli non si deve rallentare la digitalizzazione ma accelerare l’inclusione. Questo è il senso del nostro impegno. Perché nessuno resti escluso. Facciamo della Toscana un ambiente favorevole all’innovazione”.

La Regione intende creare di una Rete tra i servizi di facilitazione digitale per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I prossimi appuntamenti del mese di marzo per imparare a servirsi del digitale sono in programma il 10 a Prato, il 13 a Quarrata, il 18 a Volterra, il 21 a Sinalunga, il 26 a Castagneto Carducci, il 27 a Santa Fiora, il 28 ad Anghiari, il 31 a Montignoso e il 2 aprile a Castelnuovo Garfagnana.

Questa mattina a Fiesole si è parlato in particolare e si è spiegato il funzionamento dell’identità digitale, dello Spid, dei servizi digitali nella sanità regionale e in generale della diffusione e dell’utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come per la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l'affiancamento a casa e fuori da casa, la gestione dei farmaci.

A Fiesole i punti digitale facile attivati nel territorio e fruibili dai cittadini sono nella sede della Croce Azzurra Pontassieve, sezione del Girone, via dell'Arno 7 aperto martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, e nell’Archivio Storico del Comune di Fiesole, in via Portigiani 24, aperto il giovedì dalle 14 alle 18.

Fonte: Regione Toscana