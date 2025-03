Aggredisce turista e lo rapina, arrestato giovane a Firenze

Un 28enne è stato arrestato a Firenze per aver aggredito e derubato un turista. I fatti sono avvenuti lunedì 3 marzo in tarda sera in piazza della Repubblica. I carabinieri sono intervenuti perché era stata segnalata la presenza di una persona molesta, il 28enne di origini francesi.

Sul posto, i militari sono stati raggiunti da due giovani che hanno spiegato l'accaduto. All'interno di un locale in via Vacchereccia il 28enne ha avvicinato i due, ha aggredito uno dei due e gli ha causato lievi lesioni. In quel caso gli ha rubato il cellulare.

In effetti il 28enne aveva con sé il telefonino del turista, recuperato dai carabinieri. Il malvivente è stato tratto in arresto.