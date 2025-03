Antiquari in Centro torna a Empoli con il suo quinto appuntamento e chiama a raccolta nuovi espositori

Sabato 8 marzo, dalle 8.30 alle 19.30, partendo dal 'cuore' di Empoli in piazza Farinata degli Uberti, è pronto a tornare Antiquari in Centro, la mostra dedicata alle chicche del passato giunta al suo quinto appuntamento.

L'evento, che coinvolge decine di commercianti dediti all'antiquariato, al modernariato e a tutto ciò che ancora risplende del nostro passato, si svolge ogni secondo sabato del mese. Partendo da piazza Farinata, si estende fino a piazzetta della Propositura e via Leonardo da Vinci, in un 'viaggio del tempo' tra giocattoli, stampe d'epoca, mobili e monili, complementi d'arredo e tesori nascosti di ogni genere.

Con l'avvio della bella stagione, Antiquari in Centro è pronta ad accogliere i tanti visitatori in giro per Empoli. E con l'occasione dei prossimi appuntamenti, rinnova l'invito per nuovi espositori che potrebbero essere interessati (sono una trentina al momento, ma l'organizzazione conta di espandersi ancora).

Fare richiesta è semplice: basta compilare il modulo presente sul sito dell'associazione Centro Storico Empoli all'indirizzo https://www.centrostoricoempoli.it/antiquariato/ e inviarlo per mail all'indirizzo centrostoricoempoli@gmail.com.

Per info e contatti Shilha 349/8735713 Francesca 366/3396756

"Antiquari in Centro continua con l'arrivo della primavera e siamo sicuri che incontrerà il favore del pubblico - commenta l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -. L'antiquariato e il modernariato di qualità sono sempre più apprezzati dai 'cacciatori di tesori' nascosti. Il fatto che ci sia la volontà, sin dalla prima edizione, di estendersi e accogliere ancora più banchi è il segnale della grande vitalità di questo settore, in una vetrina eccezionale come quella del centro storico empolese".

Antiquari in Centro ha il sostegno del Comune di Empoli, il coordinamento dell’associazione Centro Storico, Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci come sponsor. Si ringrazia anche il supporto dei commercianti del Giro.

Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini.

Come già accaduto lo scorso anno, tramite ordinanza (la numero 1 del 7 gennaio) sono disciplinate le modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico in occasione della manifestazione. Dalle ore 6 alle ore 21 si dispone il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta per le seguenti aree: piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura, via Leonardo da Vinci (tratto fra via Giuseppe del Papa e via dei Neri). Le disposizioni saranno validi per gli appuntamenti dell'8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2025.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

