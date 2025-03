Blocco del software di accettazione regionale, stop a prelievi e prestazioni sanitarie

Sono arrivate in queste ore molte segnalazioni in merito al blocco del sistema di accettazione delle prestazioni sanitarie della Regione che avrebbe riguardando almeno una parte del territorio toscano, tra cui anche le aree dell'Asl Toscana Centro come il Fiorentino e l'Empolese Valdelsa.

Nella fattispecie il blocco riguarderebbe il software di accettazione, sia per le aziende sanitarie che gli ambulatori in convenzione. Il blocco ha creato forti disagi in particolare per quel che riguarda i prelievi. Sono tante le persone che di fatto sono state 'respinte' senza potersi sottoporre alla prestazione.

L'ASL Toscana Centro ha informato la Regione che sta eseguendo i controlli del caso. Nella tarda mattinata il servizio sarebbe ripreso regolarmente.

Da quanto appreso i problemi, almeno per quel che riguarda alcune aree dell'Asl Toscana Centro, andrebbe avanti da alcuni giorni. Al momento, però, non sono stati forniti dettagli sul disservizio.

Campinoti (FI): "Problemi già segnalati. Grave disservizio"

In queste ore mi stanno arrivando tante segnalazioni da parte di anziani e pazienti oncologici che per le loro patologie devono fare prelievi di controllo importanti che sono già tutti fissati da tempoù con appuntamento, ma ci risulta da delle verifiche effettuate che a causa di un grave blocco del software di accettazione della regione, sin da ieri mattina è tutto bloccato non permettendo né i prelievi e nemmeno di essere avvertiti per evitargli un faticoso viaggio inutile, dalle nostre verifiche ci risulta anche che questo sistema di accettazione ha gravi problemi da mesi, ampiamente segnalati alla, ma fino ad oggi nulla è accaduto, ed è incredibile che alcune telefonate sono state ricevute proprio da operatori dei presidi, che pressati dalla gente, non riuscendo ad avere risposte dalla regione chiamano noi per vedere se sappiamo qualcosa o per intervenire.

Pur rispettosi del lavoro di tutti, ribadiamo che quella che viene presentata come La Sanità di eccellenza, non può farsi trovare impreparata a questi eventi, dimostrando di un avere un sistema di Backup, anche solo manuale per avvertire le persone di no venire, visto che molti sono malati, già provati dalle loro condizioni fisiche, e sono stati costretti a tornare a casa senza aver effettuato i necessari prelievi diagnostici ma soprattutto senza avere spiegazioni o un nuovo appuntamento.

Inutile dire che la situazione solleva interrogativi sul funzionamento e sull'efficienza del sistema sanitario, visti anche i costi altissimo che la regione sostiene per questo. Quindi non possiamo che farci voce di questi cittadini per chiedere che venga fatto tutto il possibile per evitare questi fenomeni in futuro, anche mettendo in atto soluzioni alternative di emergenza che riducano il disagio, e chiediamo anche di avere informazioni sul ripristino del servizio per tranquillizzare queste persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

