Capraia e Limite, due cerimonie per ricordare i cittadini deportati nell'81esimo anniversario

Sabato 8 marzo, ricorre l’81° anniversario della deportazione di undici cittadini capraini e limitesi che furono strappati per sempre ai loro affetti per essere condotti nell'orrore dei campi di sterminio nazisti.

Giuseppe Martelli, Vincenzo Fucini, Umberto Agudio, Genè Larini ed il figlio Giuseppe, Guido Palandri, Priamo Salani ed il fratello Eugenio, Corrado Corti, Otello Bini, Angiolo Michelucci, erano stati inseriti il 7 marzo in una lista di venticinque antifascisti da arrestare e deportare in Germania nel campo di concentramento di Mauthausen. Con loro erano stati fermati anche Luigi Falorni, Guido Papanti e Giacomo Picchiotti, ma tutti e tre riuscirono a fuggire prima di essere caricati sul treno in partenza dal binario 6 della stazione fiorentina di Santa Maria Novella.

L’Amministrazione comunale ha organizzato due cerimonie commemorative che si svolgeranno con il seguente programma:

Venerdì 7 marzo alle ore 11.00 - Celebrazione e deposizione di una corona d'alloro presso il cippo eretto nel cimitero di Limite sull'Arno in ricordo dei concittadini deportati; alle ore 12.00 - Celebrazione e deposizione di una corona d'alloro presso il monumento del deportato a Capraia Fiorentina presso le scuole materne ed elementari "C. Corti".

Sabato 8 marzo alle ore 10.30 - Cerimonia di scopertura della lapide in Piazza "V. Fucini" in ricordo degli undici concittadini deportati, apposta nel 1964 e oggi restaurata grazie al Museo Remiero - Centro di documentazione "Mario Pucci" della cantieristica navale e del canottaggio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa