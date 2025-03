A Cortenuova, Lucidamente proietta 'Non è un caso, Moro': un'occasione per riflettere sulla nostra storia

Il 29 marzo, al circolo Arci di Cortenuova a Empoli, l'associazione Lucidamente, in collaborazione con l'associazione Nea Polis di Firenze, propone la visione del film Non è un caso, Moro. La proiezione avrà inizio alle 16:30. L'ingresso sarà a offerta libera.

Un'occasione da non perdere per rivivere una storia che ha cambiato il corso degli eventi. Seguirà un dibattito con il regista del film, Tommaso Minniti.

Al termine, ci sarà la cena. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo associazione.lucidamente@gmail.com o scrivendo un messaggio nel canale Telegram dell'associazione.

Di seguito la locandina dell'evento:

Fonte: Associazione Lucidamente

