Consiglio comunale San Miniato, FdI: "Domande non accettate, apparato ingessato"

La capogruppo di fratelli d'Italia del Comune di San Miniato, Francesca Bruni, a seguito di due domande di attualità presentate entro il termine di 48 ore precedenti il consiglio comunale come prescritto dall'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ed entrambe non accettate per mancanza di urgenza e contingenza, rileva la difficoltà di porre domande su problemi attuali.

Le due domande presentate riguardavano un contributo regionale assegnato al Comune nei giorni scorsi e per il quale si chiedeva l'utilizzo e l'altra se era previsto un nuovo supermercato.

Le domande di attualità servono per notizie avute in prossimità del consiglio comunale per avere risposte immediate senza dover rimandare ad un prossimo consiglio con interpellanze e mozioni che si sommano, si accavallano tra loro e a volte perdono anche l'attualità dell'argomento.

A parere della consigliera Bruni tutto il problema discende dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato nel 2013, mai modificato, e per il quale le opposizioni hanno proposto modifiche che verranno discusse in una prossima commissione.

Ritiene che l'attuale regolamento ingessi l'apparato e produca una mole notevole di atti per i consigli che si svolgono di norma con cadenza mensile senza mai riuscire ad esaurire le proposte presentate.

Francesca Bruni - Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di San Miniato

