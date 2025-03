Crollo nel cantiere di via Mariti, iniziati gli interrogatori per i tre indagati

Sono iniziati gli interrogatori per i tre indagati nell'inchiesta del crollo nel cantiere in via Mariti a Firenze, il 16 febbraio 2024. Quel giorno cinque operai persero la vita per il crollo di una trave nel cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga. La procura aveva chiesto le misure cautelari ora sollecitate, in particolare i domiciliari, per i tre indagati, il titolare dell'azienda di prefabbricati che costruì la trave e due ingegneri. In seguito il giudice deciderà se accogliere l'istanza dei pm che hanno aperto un fascicolo, a vario titolo, per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e crollo.

